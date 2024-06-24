«دبي للثقافة» تعزز تميزها الإبداعي بجائزتين من «غوف ميديا»

المصدر: دبي - البيان

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أثرت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) رصيد إنجازاتها الإبداعية بحصولها على جائزتين في مؤتمر «غوف ميديا» الذي استضافته سنغافورة في يونيو الجاري، حيث حصدت جائزة «أفضل مبادرة رقمية في الإمارات – فئة الثقافة والفنون» عن مبادرتها «أبطال رمضان»، وجائزة «حملة العام - فئة الثقافة والفنون» عن مشروع «بينالي دبي للخط». ويعكس حصول الهيئة على هذه الجوائز حجم تأثير مبادراتها المجتمعية وقدرتها على دمج الابتكار مع التراث الثقافي، ما يعزز من مساهماتها ودورها في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي.

نجاح واستحقاق

ولفتت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، إلى أهمية هذه الجوائز ودورها في إبراز جهود الهيئة ومشاريعها ومبادراتها المختلفة الهادفة إلى تفعيل الحراك الثقافي الذي تشهده دبي.

وقالت: تواصل «دبي للثقافة» الالتزام بمسؤولياتها المجتمعية والثقافية وإظهار ما يتمتع به المجتمع الإماراتي من قيم الخير والإنسانية، إلى جانب تعزيز بيئة الإمارة المتفردة وإبراز ما تمتلكه من إمكانيات وقدرات كبيرة قادرة على جذب المبدعين وأصحاب المواهب.

وعبرت بدري عن اعتزاز «دبي للثقافة» بهذه الجوائز التي تعكس تميزها على الساحة المحلية، مشيرة إلى حرص الهيئة على إثراء مسيرتها بإنجازات نوعية، من خلال إعداد كوادرها وفرق عملها وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم.

مشروعات نوعية

من جانبها، أشارت شيماء راشد السويدي، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة» إلى أن هذه الجوائز تعكس أهمية المشاريع التي تنفذها الهيئة، وقالت: «تسعى «دبي للثقافة» من خلال مبادراتها وبرامجها المختلفة إلى تجسيد جوهر رسالتها الثقافية ودورها في تفعيل الحراك الإبداعي المحلي، إلى جانب التزامها بمسؤولياتها الثقافية والمجتمعية، حيث تمكنت عبر «بينالي دبي للخط» من ترسيخ مكانة دبي على الخريطة العالمية وإبراز حرصها على صون وحفظ فن الخط، كما نجحت من خلال مبادرة «أبطال رمضان» في إحداث فرق واضح في المجتمع وإبراز ما يتمتع به من قيم العطاء والتسامح، وهو ما يتناغم مع طموحات دبي ورؤاها بأن تكون عاصمة عالمية للعمل الإنساني».