مبادرات «دبي للثقافة» تتألق في مؤتمر «غوف ميديا» بسنغافورة

المصدر: وام

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، اليوم، حصولها على جائزتين في مؤتمر "غوف ميديا" الذي استضافته سنغافورة خلال يونيو الجاري، حيث حصدت جائزة "أفضل مبادرة رقمية في الإمارات - فئة الثقافة والفنون" عن مبادرتها "أبطال رمضان"، وجائزة "حملة العام - فئة الثقافة والفنون" عن مشروع "بينالي دبي للخط".

ويعكس حصول الهيئة على الجائزتين حجم تأثير مبادراتها المجتمعية وقدرتها على دمج الابتكار مع التراث الثقافي، ما يعزز من مساهماتها ودورها في إثراء الحراك الثقافي الذي تشهده دبي.

وتمكنت "دبي للثقافة"، عبر مبادرتها "أبطال رمضان"، من تقديم نموذج مبتكر للعمل الإنساني، حيث تسعى من خلالها إلى مواصلة أداء رسالتها الإنسانية، وإلهام رواد العمل الخيري.

وتعد "أبطال رمضان" التي انطلقت في 2020، أول مبادرة مجتمعية رقمية نوعية تنظمها الهيئة بالتعاون مع شركائها، وتسعى من خلالها إلى حث أبناء المجتمع على استخدام "مطعم افتراضي"، ليتم إيصال الوجبات وطرود المواد التموينية إلى المستفيدين منها بشكل آمن وسريع.

كما عكس فوز الحملة الترويجية التي رافقت "بينالي دبي للخط"، أول بينالي في الإمارة، الجهود التي بذلتها الهيئة والأساليب المتعددة التي حولت المساحات العامة إلى تجارب خطية ساهمت في إثراء معرفة الزوار بهذا الفن.

ولفتت هالة بدري مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة"، إلى أهمية هذه الجوائز ودورها في إبراز جهود الهيئة ومشاريعها ومبادراتها المختلفة الهادفة إلى تفعيل الحراك الثقافي الذي تشهده دبي، مشيرة إلى حرص الهيئة على إثراء مسيرتها بإنجازات نوعية من خلال إعداد كوادرها وفرق عملها وتعزيز ثقافة الابتكار لديهم.

وأكدت شيماء راشد السويدي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في "دبي للثقافة"، أن هذه الجوائز تعكس أهمية المشاريع التي تنفذها الهيئة، حيث تسعى الهيئة إلى تجسيد جوهر رسالتها الثقافية ودورها في تفعيل الحراك الإبداعي المحلي، إلى جانب التزامها بمسؤولياتها الثقافية والمجتمعية وهو ما يتناغم مع طموحات دبي ورؤاها بأن تكون عاصمة عالمية للعمل الإنساني.

يذكر أن مؤتمر "غوف ميديا" يعد حدثاً سنوياً يسلط الضوء على المشاريع والمبادرات الحكومية المتميزة في آسيا، والتي تساهم في رفع مستوى رفاهية السكان في المنطقة.