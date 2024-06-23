لوحة غلاف «هاري بوتر» الأول في مزاد بنيويورك

المصدر: نيويورك - أ ف ب

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يباع بمزاد علني تنظمه دار «سوذبيز» في نيويورك، الأربعاء، الرسم الأصلي الذي تَصدر غلاف الطبعة الأولى للجزء الأول من سلسلة كتب «هاري بوتر»، وبلغ سعره التقديري نصف مليون دولار. ففي العام 1997، أُسندت إلى الرسام توماس تايلور، الذي كان يبلغ 23 عاماً من كامبريدج البريطانية، مهمة إعداد رسم مائي لغلاف كتاب «هاري بوتر وحجر الفيلسوف».

وهذه الرواية للكاتبة البريطانية جاي كاي رولينغ تبعتها أجزاء أخرى، بلغ مجموعها اليوم سبعة، ترجمت إلى 80 لغة وبيعت منها خلال 27 عاماً، 500 مليون نسخة على الأقل، واقتُبست منها أفلام ومسرحية ولعبة فيديو.

وأشارت المتخصصة في الكتب القديمة في دار «سوذبيز» للمزادات، كاليكا ساندز، إلى أن الرسام توماس تايلور كان من أوائل من قرأوا مخطوطة الكتاب الأول.

وخُمّن سعر الرسم المائي الأصلي لتايلور المعروض للبيع في 26 يونيو الجاري بما بين 400 ألف و600 ألف دولار. ونقل بيان أصدرته «سوذبيز» عن توماس تايلور، الذي كان هو ورولينغ مجهولَين تماماً عام 1997، قوله: «من المثير أن أرى أن اللوحة التي شكّلت بداية مسيرتي المهنية لا تزال مشرقة بعد عقود».

وسبق أن بيع هذا الرسم مقابل 85750 جنيهاً إسترلينياً.