«رأس الخيمة الإبداعي» يعرض «ابتلشنا فيهم»

المصدر: رأس الخيمة - وام

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شهد الفريق الشيخ طالب بن صقر القاسمي، مساء أمس، عرض المسرحية الاجتماعية الكوميدية «ابتلشنا فيهم» من تأليف وإخراج الفنان صالح محمد، وقدمتها جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح على خشبة مركز رأس الخيمة الإبداعي التي برزت من خلال المواقف الطريفة سلبيات وإيجابيات وسائل التواصل الاجتماعي.

وشهد العرض المسرحي الشيخ حميد بن محمد بن جاسم القاسمي، وسالم راشد المفتول، عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعبدالله إبراهيم الصرومي، رئيس مجلس إدارة جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح، وأحمد عبيد الطنيجي، مدير عام دائرة الآثار والمتاحف، وصالح الحوله الشامسي، المشرف العام على المسرحية، وعدد من المسؤولين والاعلاميين والفنانين ومؤثري التواصل الاجتماعي.

وأكد الشيخ طالب القاسمي، أن المسرحية تمثل نجاحاً كبيراً للاهتمام والدعم الذي يوليه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، للحركة المسرحية والثقافية في الإمارة.

وأثنى الشيخ طالب بن صقر القاسمي، على الجهود التي تبذلها إدارة جمعية شمل للفنون والتراث الشعبي والمسرح لاحتضان مثل هذه المواهب الشابة من أجل تطوير الإبداعات الفنية، والعمل الدؤوب والمتواصل لانتعاش القطاع المسرحي في الإمارة. وقال الشيخ طالب بن صقر القاسمي: «إننا فخورون بالعطاء الدائم وبما رأيته وشاهدته في هذه المسرحية الرائعة التي أتقنها الكاتب والمخرج وزملاؤه الفنانون الذين تألقوا في هذا العمل واستمتع به كافة الحاضرين وهو يناقش قضية اجتماعية بأسلوب إخراجي متميز».

وفي نهاية العمل المسرحي، صعد الشيخ طالب بن صقر القاسمي إلى خشبة المسرح لمصافحة فريق العمل وتقديم الشكر لهم على هذا العرض الرائع، متمنياً الاستمرار في تقديم الأعمال المسرحية التي تهم المجتمع.