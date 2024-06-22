«عالم مدهش» يستقبل عامه الـ25 بتجارب جديدة وممتعة

المصدر: دبي – البيان

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عاد «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، ليرحب بضيوفه من العائلات والأصدقاء في دورته الأكبر حتى الآن، اعتباراً من أمس (21 يونيو الجاري) وحتى 18 أغسطس المقبل.

وتقدم هذه الوجهة الترفيهية الصيفية المفضلة لدى سكان المدينة وزوارها، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، برنامجاً تثقيفياً وترفيهياً مميزاً وتجارب ممتعة، من الساعة 10 صباحاً وحتى الـ 10 مساءً من الإثنين إلى الخميس، ومن الساعة 10 صباحاً وحتى 12 منتصف الليل من الجمعة إلى الأحد في القاعات من 3 إلى 8 بمركز دبي التجاري العالمي.

ويحتفل عالم مدهش بعامه الخامس والعشرين، حيث يستمتع سكان دبي وزوارها بالألعاب الحصرية والمناطق الجديدة المخصصة للتعلم والتي تشمل العروض الحية والجولات الممتعة وورش العمل المفيدة وغير ذلك الكثير، ما يوفر أجواء في غاية المتعة والتشويق لجميع أفراد العائلة.

وتتضمن دورة هذا العام عدداً من التجارب المميزة، بما في ذلك 170 لعبة ومنطقة جذب على مساحة تصل إلى 22.000 متر مربع تعكس مغامرات مدهش ودانة في جميع فصول السنة.

ويصادف انطلاق عالم مدهش بدء فعاليات مفاجآت صيف دبي المرتقبة، وهو حدث تسوق وترفيه مذهل يستمر لمدة 10 أسابيع، حيث يستمتع الضيوف بأسبوع أول مليء بالمتعة والترفيه العائلي والهدايا.

ألعاب

ولأول مرة، ستتضمن هذه الوجهة منطقة ألعاب مطاطية تضم 9 ألعاب ومناطق ترفيهية جديدة لجميع الأعمار. كما ستعود بعض الأنشطة والتجارب المفضلة، بما في ذلك أكثر من 100 لعبة أركيد وتجربة بتقنية الواقع الافتراضي، وتنظيم مجموعة من ورش العمل التفاعلية التي تتضمن جميع أنواع الأنشطة الفنية والحرفية للزوار.

ويمكن للزوار أيضاً الاستمتاع بمجموعة من الألعاب والمناطق المخصصة للأطفال والمنزلقات المطاطية، بالإضافة إلى الألعاب المهارية مثل: كرة السلة، ولعبة كيك ذا باكيت، ورمي الحلقات، ولعبة تيك تاك تو، وغيرها الكثير.

وستأخذ الدورة الجديدة كلياً من منطقة عالم الحيوان الأطفال في تجربة غامرة مليئة بالألوان ضمن مسار مستوحى من أجواء حدائق الحيوانات. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار مشاهدة العروض الحية التي تشمل الحفلات الغنائية وعروض الأداء الفني يومياً حتى 18 أغسطس. ويقدم عالم مدهش أكثر من 20 خياراً لتناول الطعام، بما في ذلك تجربة فريدة من نوعها في مقهى مدهش.

الطفلة شفا

تستمر الفعاليات على مدار الصيف، ما يتيح للعائلات الاستمتاع بالعديد من التجارب الجديدة. وتشارك الطفلة شفا @shfa_family الشهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الاحتفالات يوم 29 يونيو الجاري، من خلال فعالية خاصة تقوم خلالها بلقاء وتحية الزوار، تليها عروض خفة اليد المميزة وفرصة للقاء الشخصيتين المحبوبتين مدهش ودانة. وسيحصل الحضور على العديد من الجوائز القيمة.

ويمكن للضيوف الوصول إلى عالم مدهش بكل سهولة وراحة. فإلى جانب نظام النقل العام الواسع في المدينة، تتوفر أيضاً مواقف سيارات عدة في مركز دبي التجاري العالمي، بما في ذلك مواقف مجانية في المنطقتين C وD.

وتقام «مفاجآت صيف دبي 2024» بدعم من الرعاة الرئيسيين، بما في ذلك الفطيم (دبي فستيفال سيتي مول ودبي فستيفال بلازا)، وماجد الفطيم (سيتي سنتر ديرة، وسيتي سنتر مردف، ومول الإمارات)، ودبي القابضة لإدارة الأصول (السيف وبلوواترز وسيتي ووك وذا بييتش وذا أوتلت فيليدج) وميركاتو، وميريكس للاستثمار، ونخيل (ابن بطوطة مول، ونخيل مول، وذا فيو آت ذا بالم)، بالإضافة إلى مجموعة عبد الواحد الرستماني، وطيران الإمارات، وإينوك، و&e، وطلبات.