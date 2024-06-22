590 ألف كتاب في مكتبات دبي العامة تعزز ثقافة الناشئة

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

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تعزيز الثقافة القرائية لدى الناشئة يعد أمراً حيوياً في تنمية مهاراتهم اللغوية والفكرية، وتوسيع آفاقهم المعرفية. وتلعب المكتبات العامة في إمارة دبي دوراً أساسياً في توثيق علاقة الجيل الجديد بالمطالعة كونها من أهم القنوات المعرفية والتدريبية لاكتساب مهارات القراءة والكتابة والتفكير الإبداعي، عبر توفر مجموعة متنوعة من الكتب في كافة المجالات، من المعرفة والأدب إلى جانب مختلف الموارد التعليمية، التي تثري المعارف، وذلك إلى جانب حزمة متكاملة من المبادرات والفعاليات المتنوعة وورش العمل الإبداعية، والمسابقات الثقافية القرائية طوال العام.

بوابات ثقافية

وحول أهمية دور مكتبات دبي العامة في نشر المعرفة وثقافة القراءة أكد عبد الرحمن يونس، مدير إدارة المكتبات العامة في هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» لـ«البيان»: «تمثل مكتبات دبي العامة بوابات ثقافية مهمة للناشئة وكافة أفراد المجتمع، حيث تسهم في إثراء مخزونهم المعرفي، وفتح آفاقهم على القراءة، بفضل ما تمتلكه من مصادر غنية بالمعلومات وما تقدمه من مبادرات وفعاليات وجلسات تعليمية وترفيهية، تهدف إلى الارتقاء بوعي القراء الصغار، وتحفزهم على ممارسة التفكير الإبداعي».

ولفت عبد الرحمن يونس إلى جهود «الهيئة» الهادفة إلى بناء مهارات الناشئة وصقل شخصياتهم وغرس ثقافة القراءة في نفوس الأجيال القادمة، ما يعزز تطلعات إمارة دبي الحضارية، ويرسخ مكانتها على الساحة الثقافية العالمية، كحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

نوادي القراءة

وأضاف يونس: «تبدي «دبي للثقافة» اهتماماً كبيراً بالناشئة، وتسعى عبر تنظيمها لمعرض «الكتاب المستعمل» ودعم معرض «بيغ باد وولف» إلى رفع مستوى اهتمام الصغار بالكتاب وإعادة تدويره، فيما تهدف عبر استضافة نوادي القراءة وسلسلة الجلسات القرائية والثقافية، التي تعقدها ضمن فعاليات «صندوق القراءة» و«نادي الكتاب»، المندرج تحت مظلة «مدارس الحياة»، إلى تشجيعهم على ممارسة القراءة، كما تقوم بتحفيزهم على إطلاق العنان لمخيلاتهم والتعبير عن مواهبهم وإمكاناتهم المتنوعة من خلال المخيمات الصيفية المبتكرة، وهو ما يتناغم مع أهداف الهيئة الرامية إلى خلق بيئة إبداعية وثقافية تتوافق مع أولوياتها القطاعية الساعية إلى توفير الثقافة للجميع.

منصات إبداعية

وأشار يونس إلى حرص «دبي للثقافة» على الارتقاء بمستوى خدمات مكتبات دبي العامة، التي تحولت إلى منصات إبداعية قادرة على إثراء تجربة الأعضاء والزوار، وتمكينهم من الحصول على ما يحتاجون إليه من مصادر علمية شاملة، والاستفادة مما تقدمه المكتبات من حلول متكاملة للمواد المعرفية الورقية والرقمية وبرامج وتجارب ثقافية متنوعة، مشيراً إلى أن شبكة مكتبات دبي العامة تضم 8 مكتبات متطورة، ويصل إجمالي عدد الكتب الموجودة فيها إلى أكثر من 590 ألف كتاب، يمكن للناشئة الاستفادة منها في إثراء مخزونهم المعرفي والإبداعي.