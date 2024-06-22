«همم موهوبة» في حفل أوركسترا بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

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تنظم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، بالتنسيق والتعاون مع جمعية الموسيقيين الإماراتيين، حفلاً موسيقياً أوركسترالياً بعد غد، في المجمع الثقافي في أبوظبي، بمشاركة خمسة من أصحاب الهمم الموهوبين في مجال العزف والغناء، وذلك للمرة الأولى ضمن أكثر من 70 موسيقياً يمثلون 10 دول من ثلاث قارات، منهم 20 فناناً إماراتياً.

وذكرت المؤسسة أن الحفل يأتي كجزء من الجهود المستمرة لدعم وتعزيز حقوق أصحاب الهمم، وإبراز مواهبهم وقدراتهم الفريدة في مختلف المجالات الفنية والثقافية.

استراتيجية

وأعرب عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن فخر المؤسسة بهذه الكوكبة من الفنانين والموسيقيين من مختلف فئات أصحاب الهمم ذوي القدرات الخاصة، الذين تمكنوا من اجتياز تجارب الأداء والبرنامج التدريبي التخصصي لمبادرة المؤسسة النوعية «همم موهوبة»، ضمن استراتيجيتها لدعم أصحاب الهمم، وتوفير بيئة دامجة لهم وإشراكهم في مختلف المجالات، بهدف ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي في مجال تمكين أصحاب الهمم كونهم جزءاً من المجتمع.

تعاون

بدوره، قال إيهاب محمد درويش، مؤلف موسيقي، ومؤسس ورئيس جمعية الموسيقيين الإماراتيين، إن هذا التعاون الأول مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، يعزز رؤية المؤسسة والجمعية في دمج وتمكين أصحاب الهمم الذين يمتلكون مواهب وقدرات فنية وموسيقية مميزة مع منتسبي الجمعية، وإتاحة الفرصة لهم في المساهمة في النشاط الفني والإبداعي.