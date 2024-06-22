«الفجيرة للفنون الجميلة» تكرم فريقي مسرحيتي بوردنق والمنخفض ياي

المصدر: الفجيرة - البيان

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نظمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، حفلاً تكريمياً للمشاركين في مسرحيتي «بوردنق»، و«المنخفض ياي»، بالتعاون مع وزارة الثقافة، وهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ودائرة السياحة، وميناء الفجيرة.

ويأتي التكريم تقديراً لجهودهم ودورهم البارز في نجاح العملين المسرحيين اللذين عرضا خلال عطلات عيدي الفطر والأضحى. وأعرب علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، عن أهمية دور المسرح في الحياة العامة كأب للفنون، مشيراً إلى توجيهات سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، في تطوير الحركة المسرحية في الفجيرة، من خلال تقديم مستوى فني راقٍ ومحتوى متميز في مجالات الفنون البصرية والموسيقية.

وفي كلمته خلال الحفل، قال علي عبيد الحفيتي: «تعمل الأكاديمية دائماً على تكريس الأعمال المسرحية في الإمارة من خلال تنمية مواهب ومهارات منتسبيها، حيث نشهد حركة مسرحية قوية ونشطة في الفجيرة جذبت إليها وسائل الإعلام وأعدت جمهوراً متذوقاً وواعياً للمسرح». وفي ختام الحفل، تم توزيع شهادات التقدير على المشاركين في المسرحيتين، كما تم تكريم الجهات الداعمة والراعية للعمل المسرحي الذي شهد إقبالاً وتفاعلاً كبيراً من الحضور.