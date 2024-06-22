«العيد عيدين» كوميديا عائلية إماراتية سعودية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «إيمج نيشن أبوظبي»، بالتعاون مع شركة «فرونت رو فيلمد إنترتينمنت»، إطلاق الإعلان الترويجي الأول للفيلم الجديد «العيد عيدين»، وذلك استعداداً لعرضه في دور السينما اعتباراً من 11 يوليو.

يسرد هذا الفيلم الكوميدي العائلي حياة زوجين شابين وأطفالهما الثلاثة المشاغبين خلال عطلة في عالم وارنر براذرز وفندق ذا دبليو بي أبوظبي في جزيرة ياس. وعندما تنقلب خطط العطلة رأساً على عقب، تنشأ مواقف مليئة بالضحك والفوضى والصداقات غير المتوقعة، مما يعطي العائلة دروساً قيمة حول معنى الانتماء العائلي.

وتجدر الإشارة أنه تمت كتابة وإخراج وإنتاج فيلم «العيد عيدين» على يد فريق متميز من النساء الإماراتيات الموهوبات. ويضم الفريق المخرجة ميثة العوضي، الحائزة على جوائز عدة وصاحبة أعمال مثل «أكس»، و«تشارلي»، و«نور» التي تقدم أول مشروع روائي طويل لها، والمنتجة راوية عبدالله، صاحبة أعمال مثل «سحابة أمل»، و«خط تماس»، بالإضافة إلى كاتبة السيناريو سارة الصايغ. و تم تصوير الفيلم في مواقع عدة بإمارة أبوظبي، بما في ذلك جزيرة ياس، التي تضم العديد من مناطق الجذب الرئيسية مثل عالم وارنر براذرز جزيرة ياس، وفندق دبليو بي أبوظبي، الفندق الأول في العالم الذي يحمل علامة وارنر براذرز، إلى جانب ياس مول.

مواهب

ويضم فيلم «العيد عيدين»، مجموعة من المواهب البارزة، بما في ذلك النجمة الإماراتية ميرة المدفع، التي تألقت في دور الأم، والممثل السعودي فهد البتيري، في دور الأب المجتهد في عمله الذي يتعلم كيفية إظهار جانبه المحب. كما ينضم إلى الطاقم عبد المجيد فهد، وليال فهد، وعبد المحسن الحربي، الذين يقدمون شخصيات أطفال العائلة. ويشارك أيضاً في الفيلم شادي ألفونس، وحسن رجب الحمادي.