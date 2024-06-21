«جمعية الناشرين» توثّق التبادل الثقافي الإماراتي- الصيني

المصدر: الشارقة – البيان

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تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في «معرض بكين الدولي للكتاب» 2024، أحد أكبر معارض الكتب وأكثرها تأثيراً على مستوى قارة آسيا.

وتأتي مشاركة الجمعية بجناح خاص في هذا المعرض ضمن جهودها لرفد الناشرين الإماراتيين وتطوير صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة، عملاً برؤية وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين.

ونجحت الجمعية في تأمين رعاية إدارة «معرض بكين الدولي للكتاب» لثلاثة من أعضائها ضمن برنامج رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يقدمه المعرض لدعم الناشرين الصغار حول العالم.

وتمثّل هذه الخطوة فرصة مميزة، إذ إن البرنامج مخصَّص لثلاثين ناشراً من حول العالم فقط، وقد تم اختيار الناشرين الإماراتيين الثلاثة من بينهم. كما يوفر البرنامج للناشرين المختارين جناحاً مدعوماً في المعرض، إضافةً إلى دورات تدريبية وفرص لتوسيع شبكات عملهم سواءً في الصين أو على مستوى العالم. والناشرون الثلاثة هم: الناشر والكاتب والرسام خالد العلي، مؤسس دار «بوابة الكتاب»، والكاتبة نور عرب، مؤسِّسة دار «نور للنشر»، وكيرا جين، مؤسِّسة دار «ذا دريم وورك كولكتيف».

نهج

وأشار محمد بن دخين، عضو مجلس إدارة الجمعية وأمين صندوقها، ومدير دار تخيُّل للإعلام، إلى أن المشاركة في المعرض تشكل جزءاً من نهج الانفتاح الذي تتبنّاه دولة الإمارات. وأضاف: «يشكل المعرض أيضاً فرصةً لتوطيد الصلة والعمل المشترك مع المنظمات والمؤسسات الدولية المعنية بقطاع النشر، وكذلك يعتبر منصة لترويج صُنّاع الكتاب الإماراتي وفتح الآفاق أمامهم لعقد شراكات لتبادل حقوق النشر والترجمة».