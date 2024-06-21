«أبوظبي للغة العربية» يرسخ العلاقات الثقافية مع الصين

المصدر: أبوظبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في فعاليات الدورة الـ30 من معرض بكين الدولي للكتاب، الذي انطلق في 19 الجاري ويتواصل حتى بعد غد (23 يونيو). ويسعى المركز من خلال المشاركة في الحدث الثقافي الأكبر في آسيا، إلى تعزيز العلاقات مع قطاعات النشر والثقافة في الصين والترويج لمشاريع المركز وبرامجه. وفي سابقة عربية يوقع المركز في إطار المشاركة بروتوكول تعاون استراتيجي مع المجموعة الصينية للإعلام الدولي، الجهة الرسمية المسؤولة عن التعاون الصيني الدولي في مجال اللغة والثقافة والنشر والإعلام والدراسات. ويشارك المركز في المعرض ببرنامج غني يتضمن ندوات نقاشية ولقاءات مهنية، إلى جانب تنظيم مجموعة من الزيارات، وتوقيع اتفاقيات تعاون.

شراكات

وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، حرص المركز على المشاركة في معرض بكين الدولي للكتاب بوصفه منصة عالمية ذات ثقل كبير في منطقة آسيا، تجمع تحت مظلتها حضوراً دولياً وازناً في مجالات النشر والثقافة.

وقال: «تعد قطاعات النشر والثقافة في جمهورية الصين الشعبية شريكاً مهماً لمركز أبوظبي للغة العربية، وقد كانت المشاركة الصينية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الأخيرة الأكبر للصين في المعارض الدولية». ومن المقرر أن يحضر رئيس المركز فعالية إصدار سلسلة كتب الصين الأكاديمية، ضمن برنامج المشاركة في المعرض، الذي يشمل أيضاً تنظيم ندوة نقاشية تحت عنوان «بين العربية والصينية: اللغة والتواصل الحضاري».

فعاليات

وينظم المركز ندوة بالتعاون مع المجموعة الصينية للإعلام الدولي، كما يشارك في ملتقى الناشرين العرب والصينيين.

ويشهد برنامج المشاركة ندوة تناقش كتاب «محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، وتطلق طبعته الصينية، بحضور مؤلفه معالي الدكتور جمال سند السويدي.