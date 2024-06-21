برنامج تدريبي يدمج الأصالة الإماراتية بالمفاهيم المعاصرة

المصدر: دبي - البيان

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اختتم «معهد مارانجوني دبي»، برنامجاً إرشادياً للتصميم الداخلي، بإشراف «ديمورستوديو»، الاستوديو الإبداعي المختص بالهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، بهدف تزويد الطلاب برؤى عملية في مجال التصميم الداخلي الراقي، والجمع بين الوظيفة والإبداع.

ويتمتع استوديو ديمورستوديو، الذي يتخذ من مدينة ميلانو مقراً له، بمحفظة أعمال متميزة، تشمل مشاريع سكنية وتجارية وضيافة. فيما يشتهر مؤسساه، بريت موران وإميليانو سالسي، بتصاميمهما الجريئة ومتعددة الطبقات، حيث ابتكرا مساحات أيقونية لعلامات تجارية فاخرة، مثل ديور وفندي ولانفين. ويعد نادي الفنون في لندن ودبي، من الوجهات البارزة التي تحمل البصمة البصرية لديمورستوديو.

وقاد ديمورستوديو خلال العام الدراسي 2023-2024، برنامجاً إرشادياً مكثفاً لطلاب التصميم الداخلي في معهد مارانجوني دبي، حيث ركز البرنامج على تصميم منتجع ديمورستوديو الصحراوي، حيث تم تحدي الطلاب لدمج عناصر التصميم الإماراتي، مع مفاهيم التصميم المعاصرة. وقد اختبر المشروع مستويات الطلاب الإبداعية، ومهاراتهم في التصميم، مع مراعاة الجوانب الثقافية والبيئية والوظيفية، لتصميم منتجع في بيئة صحراوية قاسية.

وقد صمم طلاب السنة الثانية في بكالوريوس التصميم الداخلي منطقة الاستقبال، بينما قام طلاب السنة الأولى المكثفة بتصميم مطعم يضم مقاعد داخلية وخارجية. كما قدم طلاب السنة الأولى والبكالوريوس تصوراً لأجنحة قياسية، تجمع بين الراحة وعناصر التصميم المحلية.

ويتم تقييم مقترحات التصميم للطلاب على معايير مختلفة، بما في ذلك الاتساق مع الوظائف والجماليات والحساسية الثقافية. ويهدف هذا التقييم إلى إلهام الطلاب لتجاوز الحدود والتجربة مع المواد والملمس والجماليات، مع احترام التراث الثقافي الإماراتي. يشار إلى أن هذا التعاون بين «معهد مارانجوني دبي» و«ديمورستوديو»، يأتي كجزءٍ من مهمة المعهد، لتزويد الجيل القادم من مصممي الديكور الداخلي بالمهارات الأساسية.