نسخة نادرة من «هاري بوتر» بـ57 ألف دولار

المصدر: إدنبرة - د ب أ

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بيعت طبعة أولى نادرة من كتاب «هاري بوتر» الشهير بأكثر من 45 ألف جنيه إسترليني (57 ألفاً و200 دولار) في مزاد علني، بحسب ما أوردته وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، أمس.

وتم بيع النسخة الفريدة من رواية «هاري بوتر وحجر الفيلسوف» للكاتبة البريطانية جيه كيه رولينغ (58 عاماً)، وهي واحدة من بين أول 500 نسخة تم طبعها في عام 1997، الأربعاء في إدنبرة. وفي نهاية الأمر تم بيع الرواية، التي كان من المتوقع أن تجني ما يتراوح بين 40 ألفاً و60 ألف جنيه إسترليني، مقابل 45 ألفاً و201 جنيه إسترليني في دار مزادات «ليون آند تيرنبول».

وعند طرح الرواية في الأسواق في عام 1997، قام الناشرون بطبع عدد صغير فقط من النسخ، بسبب عدم تأكدهم مما إذا كان الكتاب سيحظى بشعبية أم لا، حيث إنها كانت الأولى ضمن سلسلة الروايات الشهيرة. وصارت سلسلة أعمال هاري بوتر، التي تتضمن 7 كتب تم تحويلها إلى أفلام رائجة، من أكثر الكتب المحببة لدى الكثيرين حول العالم.