«الناشر الأسبوعي» تحاور الروائية المدغشقرية ميشيل راكوتسون

المصدر: الشارقة ـــ البيان

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حاورت مجلة «الناشر الأسبوعي» الروائية المدغشقرية ميشيل راكوتسون التي أكدت أنها «مفتونة بالثقافة العربية»، قائلة عن الأدب في بلادها، إنّ «وضعية الأدب الملغاشي الحديث ظلّت خلال فترة طويلة محكومة بتعثّر وضعية النشر».

ونشرت المجلة في عددها الـ 68، موضوعات تتعلق بأركان صناعة النشر من مؤلفين وناشرين ورسامين، فضلاً عن قضايا تتعلق بالقراءة، من بينها استطلاع بعنوان «القراءة لدى أدباء عرب.. قوة المكتوب» تحدث فيه مبدعون عن الكتب الأكثر تأثيراً في حياتهم الشخصية ومسيرتهم الكتابية.

وكتب أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، رئيس تحرير المجلة، افتتاحية العدد الجديد بعنوان «الاحتفاء اليوناني بالشارقة»، جاء فيها: «تواصل الشارقة تدوين إنجازات ثقافية تشكّل جسوراً حيوية بين الثقافة العربية وثقافات الشعوب في العالم، بتوجيه من الحاكم الحكيم، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، ووفق رؤية سموه الثقافية». وقال «في شهر مايو الماضي، كانت الحفاوة اليونانية بمشروع الشارقة الثقافي عنواناً بارزاً، ظهرت علاماته في أدقّ التفاصيل، وفي لقاءات مسؤولين كبار من وزارة الثقافة ومؤسسات يونانية ومن معرض الكتاب. كما بدا ذلك جليّاً من خلال تعبير مشاركين وزوّار يونانيين لجناح إمارة الكتاب في معرض سالونيك للكتاب».

وأضاف أحمد العامري في الافتتاحية «برئاسة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تجلّى عمل الوفد بتناغم وانسجام وحيوية ومسؤولية، بما يليق بحجم المشاركة ودلالاتها، خصوصاً أنّ الشارقة أول ضيف شرف عربي بتاريخ المعرض اليوناني الذي تتوّجت فيه الشارقة خلال دورته الـ 20، التي أُقيمت في الفترة من 16 حتى 19 مايو الماضي، بمدينة سالونيك العريقة»، مؤكداً «في كل التفاصيل، رأينا حرارة الترحيب والاحتفاء بالشارقة، ورأينا توق اليونانيين إلى استئناف ومواصلة العلاقة الثقافية التي كانت تربط بين الحضارتين اليونانية والعربية».

وتضمن العدد الجديد من «الناشر الأسبوعي» حواراً مع الشاعرة الأذربيجانية رسمية صابر، ومقالات عن عدد من الأدباء، من بينهم الأرجنتيني خوليو كورتاثار، والفرنسية آني إرنو، والروسية مارينا تسفيتايفا، والإسباني لويس غارسيا مونتيرو، والبلجيكي هوغو كلاوس، والمغربي محمد برادة، فضلاً عن مراجعات لكتب صادرة باللغات العربية والإسبانية والفرنسية والإنجليزية.

وفي زاويته «رقيم»، كتب مدير تحرير «الناشر الأسبوعي»، علي العامري، عن الروائية والمترجمة اليونانية بيرسا كوموتسي التي التقاها في معرض سالونيك للكتاب، ودورها الكبير في تعزيز التواصل بين الثقافتين العربية واليونانية من خلال الترجمة. وقال عنها «تبدو هادئة لكنها متّقدة من الداخل بشواغل الإبداع والترجمة والعمل بإخلاص لإعادة الاعتبار للتاريخ العربي اليوناني، عبر تعايش اللغتين، وعبر التبادل الثقافي بين الضفتين، وعبر تعزيز التآخي الأدبي في حوض المتوسط العظيم، بحر الحضارات، وبحر التواصل الإنساني، وبحر الملاحم والأساطير، وبحر المصائر المختلفة أيضاً».