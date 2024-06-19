مهرجان أبوظبي يحتفي بـ«بوب بيك»

المصدر: أبوظبي - البيان

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جمعت قاعة والت ديزني الموسيقية العريقة في لوس أنجليس، نهاية الأسبوع الماضي، سحر الموسيقى والفن، حيث أسر عرض «صور في معرض: لوحات بوب بيك» في تقديمه لأول مرة عالمياً، الجمهور، ضمن حفل استثنائي من إنتاج مهرجان أبوظبي بالتعاون مع شركة روبرت تاونسون للإنتاج، حيث سلط العمل الضوء على أهمية بوب بيك، الفنان الأسطوري الذي لا تزال أعماله تلهم الفنانين. بدأت الأمسية بتقديم مقطوعات الأفلام الكلاسيكية، مع سلسلة مع الرسوم الشهيرة لبوب بيك. وقدمت الأوركسترا عروضاً لمختارات من ويست سايد ستوري لليونارد برنشتاين، وفيلم «سوبرمان» لجون ويليامز.

ويجمع عمل «صور في معرض: لوحات بوب بيك»، الموسيقي المبتكر المستوحى من روائع بيك، عبر مشروع إبداعي مشترك، بين عشرة مؤلفين موسيقيين مرموقين، من بينهم المؤلف الموسيقي الإماراتي إيهاب درويش، الذي شارك بمقطوعة «منعطف أكبر: زوايا أسرع». واعتبرت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون أن إحياء «صور في معرض: لوحات بوب بيك»، في قاعة والت ديزني بلوس أنجليس، إحدى أهم قاعات الأوركسترا في العالم، بتقديم مشترك من مهرجان أبوظبي مع المنتج الهوليودي العالمي روبرت تاونسن، يعكس المكانة العالمية للمهرجان ودوره في تعزيز الحضور الإماراتي في الخارج، وقالت: «نقدم جائزة مهرجان أبوظبي 2024 لقائد الأوركسترا الأسطوري ليونارد سلاتكين الحائز على ست جوائز غرامي، والذي يقود أوركسترا لوس أنجليس للأفلام في هذا الحفل التاريخي احتفاءً بإرث الرسام الأمريكي الريادي بوب بيك». وأضافت: «يتضمن العمل مشاركة عدد من كبار المؤلفين الموسيقيين الحاصلين على أهم الجوائز العالمية».

كما قدمت هدى إبراهيم الخميس، جائزة مهرجان أبوظبي 2024 لعائلة بوب بيك تقديراً لإرثه العظيم، واحتفاءً بتأثيره الملهم على عالم الفن ومساهماته الكبيرة في السرد البصري للقصص.