«الأرشيف والمكتبة الوطنية» يطلق تطبيقه الإلكتروني المحدث

المصدر: أبوظبي ـــ وام

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أطلق «الأرشيف والمكتبة الوطنية» تطبيقه الإلكتروني الرئيس بشكله المحدث والمطور، والذي يقدم مجموعة جديدة وواسعة من الخدمات والمزايا للمتعاملين والموظفين.

وأضفى التطبيق على تلك الخدمات لمسات تقنية وحلولاً رقمية متطورة ومعززة بالذكاء الاصطناعي إلى جانب إضافة بعض المنصات التي تقرّب المسافة بين الأرشيف والمكتبة الوطنية وجمهور المستفيدين.

جرى إطلاق التطبيق في الملتقى الخاص بتقنية المعلومات، الذي عقد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية، وافتتحه عبدالله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، الذي أكد أن الأرشيف والمكتبة الوطنية يعمل على إثراء مجتمعات المعرفة، ويتجه نحو مستقبل يتسم باقتصاد المعرفة ولذا أدرك أهمية الذكاء الاصطناعي الذي أضحى ضرورة وليس رفاهية إذ تمتد تأثيراته نحو مختلف حقول المعرفة. من جهتها، سلطت الدكتورة عائشة بالخير مستشارة البحوث الضوء على منصة «علومكم» المستحدثة التي تُعنى بالموروث ومصطلحاته.