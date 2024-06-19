المنحوتات في دبي.. رسائل بمضامين الاستدامة والوعي البيئي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعكس المنحوتات ثلاثية الأبعاد ومساراتها الفنية في دبي، بعداً جمالياً ومعرفياً مستوحى من تاريخ المنطقة وبيئاتها الطبيعية، بالتزامن مع تطور تقنيات الفنون البصرية والتصميم المستدام، والتي تؤسس لمهارات التجديد والتجريب القائم على منهجية البحث والتوثيق ضمن حراك المجتمعات الإبداعية واشتغالات الفنانين المحليين، ضمن منظومة ملهمة للتواصل والانسجام الإنساني. وحول أهمية المشروعات النحتية والتصميم ثلاثي الأبعاد المستدام في دبي، تؤكد الفنانة جيهان علي، أن المنحوتات ثلاثية الأبعاد تعتبر وسيلة فنية معرفية تروي تاريخ الحضارات وتقاليدها شرقاً وغرباً، ويلتزم الفنانون اليوم في دبي بدعم التوجهات العالمية في مجال التصميم والفنون المستدامة عبر تصاميم هادفة تحمل بين طياتها رسائل إبداعية ذات صلة بالشأن البيئي والمناخ.

فن إسلامي

وتضيف جيهان: «تصميمي الأخير جاء بعنوان «وردة الصحراء» حيث بدأت الفكرة في حديقة مركز تشكيل للفنون خلال ورش التصوير، اخترت بعد بحث مطول تصميم طبيعة وماهية الزهور المحلية وفى مقدمتها تأتي «وردة الصحراء»، حيث قمت بتكرار رسمها، ثم أخذت رسمة يد وحولتها إلى رسمة رقمية وأحببت تجربة القاطعة الليزرية في تشكيل لتحويل الرسم من سطح ثنائي الأبعاد إلى مجسم ثلاثي الأبعاد محفور على قطعتي خشب والنقش الأصلي وتضاده كلاهما أعطى تفاصيل دقيقة كونها مستلهمة من تقنيات الفنون الإسلامية في الحفر والنقش».

روح التقاليد

بدوره، يؤكد الفنان سليم أحمد، منسق أول للتصميم في «تشكيل»، إنه يمكن للمنحوتات الثلاثية الأبعاد تجسيد شخصيات تاريخية أو رموز من الحضارات القديمة، ما يساعد في توثيق الأحداث والشخصيات التي تركت بصمتها على التاريخ، إلى جانب تجسيدها عناصر الثقافة المحلية أو العالمية عبر قوالب وأنماط مستحدثة من مواد وخامات صديقة للبيئة تجمع بين بهاء الفنون البصرية وروح التقاليد العربية المتوارثة.

قيم إنسانية

ويضيف: «استخدام خامات مستدامة في المنحوتات ثلاثية الأبعاد ليس فقط تقنية فنية، بل يعبر أيضاً عن قيم إنسانية واجتماعية، يمكن لهذه الأعمال الفنية أن تلهم وتثير الحوار حول القضايا البيئية والاجتماعية الهامة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في التطور في المستقبل، حيث يتزايد الوعي بأهمية الاستدامة وحماية البيئة بفضل إبداع وتفاني الفنانين».

ثقافة معرفية

من جهته، يؤكد ريتشارد ويلسون، المؤسس والمدير الإبداعي لمكتبة «كولاب»، أن تقديم خيارات مستدامة وبدائل صديقة للبيئة بات من المحاور الرئيسية لنجاح التصميم المعاصر في دبي، وفقاً لتوجهات الفنون البصرية العالمية كخيار أول لجودة التصميم وفكرته المبتكرة، من خلال العديد من العناصر التقنية والإبداعية التي تلهم ممارسات الفنانين المحليين، وعبر مكتبتنا ومقرها حي دبي للتصميم، نقدم العديد من أحدث الخامات المستدامة في مجال التصميم إلى جانب مصادر بحثية وقاعدة بيانات حول آخر التطورات في مجالات التصميم والفنون، وتشمل الأبحاث والتكنولوجيا الحديثة الترويج للثقافة المعرفية والابداعية للمواد المستدامة عبر أعمال ومشروعات تشارك الشغف والإلهام من وحي مدينة دبي ومجتمعها الإبداعي الثقافي القائم على خلق شراكات استثنائية مع فنانين في مجال التشكيل والنحت والخط العربي.