أنريكي إغليسياس يحيي حفلاً في دبي 13 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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يعود البوب ستار العالمي، أنريكي إغليسياس، في 13 سبتمبر إلى دبي لإحياء حفل موسيقي طال انتظاره يقدم خلاله بعضاً من أغانيه الناجحة، وهو بين الفنانين الأكثر استماعاً على الإطلاق، مع إجمالي 40 مليار تدفق لأغانيه عبر كافة المنصات.

الليلة التي سيحيها المغني الفائز بعشرات الجوائز الموسيقية في كوكا كولا أرينا تقام بدعم من «أجندة دبي»، ويتوقع لها أن تأخذ جمهور المدينة في رحلة موسيقية مع مجموعة من الأغاني التي شكلت مشهد موسيقى البوب والموسيقى اللاتينية لأكثر من 20 عاماً.

وفي دبي، يتطلع المعجبون بأغانيه إلى أمسية مليئة بالغناء والرقص على أنغام قائمة من أغانيه الكلاسيكية، يؤديها الفنان بصوته المميز، وهو المعروف بالمزج بين الألحان الرومانسية والمقطوعات الراقصة وبين الكلمات الإنجليزية والإسبانية. وقد يكون هذا النهج ثنائي اللغة هو ما أتاح له سد الفجوة الثقافية وجذب جمهور عالمي إلى أغانيه، وفق النقاد.

وخلال مسيرة مهنية مذهلة، بيع للفنان أكثر من 180 مليون تسجيل في جميع أنحاء العالم، وحصل على العديد من الجوائز، بما في ذلك «جرامي» و«يبلبورد» وجوائز الموسيقى الأمريكية، ما عزز موقعه بين أعظم الفنانين اللاتينيين.

وهو لا يزال إلى الآن بين الأكثر بثاً ومشاهدة، وغالباً ما يقوم بجولات كل بضع سنوات للمحافظة على علاقة وثيقة مع معجبيه في العالم عبر حفلاته. وحفل الفنان الذي تقدمه شركة «بلو بلود»، ليس الحدث الفني المميز الوحيد في دبي نهاية 2024، ففي 4 أكتوبر من المقرر أن يعتلي فنان الهيب هوب الأمريكي، ماكلمور، المسرح في كوكو كولا أرينا ليحيي حفلاً أيضاً.