«أوتسايدرز» و«ستيريوفونيك» يهيمنان على أبرز مكافآت المسرح الأمريكي

المصدر: نيويورك ـــ أ ف ب

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حصل الاستعراض الموسيقي «ذي أوتسايدرز» ومسرحية «ستيريوفونيك» التي تروي قصة فرقة موسيقية في سبعينيات القرن العشرين، أول من أمس، على أبرز المكافآت خلال حفلة توزيع «توني أووردز»، أرفع الجوائز في مجال المسرح الأمريكي.

واحتفى مجتمع برودواي بأفضل الأعمال المسرحية خلال الحفلة التي استضافها مركز لينكولن في نيويورك، وقدمتها الممثلة الحائزة جائزة أوسكار أريانا ديبوز للعام الثالث على التوالي.

«ذي أوتسايدرز»، وهو اقتباس مسرحي لرواية اس. إي. هينتون عن صراع طبقي بين عصابتين في مدرسة ثانوية في أوكلاهوما في ستينيات القرن الماضي، فاز بجائزة أفضل مسرحية استعراضية، وهي رابع جوائزه خلال هذه الأمسية، بعد فوزه بفئات أفضل مخرج وأفضل إضاءة وأفضل تصميم صوتي.

وقالت النجمة أنجلينا جولي، إحدى منتجي المسرحية، أثناء تقديمها لأداء طاقم العمل الذي يتضمن مشهد قتال لافتاً «المجتمع يتغير ولكن تجربة أن يكون الشخص غريباً «أوتسايدرز» لها طابع عالمي».

وأضافت: «إلى أي شاب، أي شخص يشعر بأنه غريب، ليس من الخطأ أن ترى ما هو غير عادل، وليس من الخطأ أن ترغب في شق طريقك الخاص».

وحصلت مسرحية «ستيريوفونيك» التي كتبها ديفيد أدجمي على جائزة أفضل مسرحية. وتتمحور قصتها حول تحضير فرقة روك متخيلة في السبعينيات لألبوم لها، وتتضمن موسيقى أصلية ألفها عضو فرقة «أركايد فاير» السابق ويل باتلر.

وفازت المسرحية بخمس جوائز في هذه الأمسية، بما يشمل فئات أفضل ممثل، بعدما دخلت التاريخ باعتبارها المسرحية الأكثر نيلاً للترشيحات على الإطلاق بـ 13 ترشيحاً.