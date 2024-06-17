مسرحيات العيد في الإمارات.. كوميديا هادفة تحمل رسائل اجتماعية

المصدر: دبي – فادية هاني

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يعد المسرح من أبرز الأماكن التي يتجه إليها الجمهور خلال أيام العيد، وينتظرون الأعمال الجديدة التي يخبئها لهم الفنانون كل موسم للاستمتاع بأجواء عائلية مبهجة، تختلف في تجربتها عن التسوق ومشاهدة الأفلام في السينما أو اللعب. وتحتضن أيام عيد الأضحى المبارك تقديم عملين مسرحيين جديدين وهادفين في دولة الإمارات العربية المتحدة الأول بعنوان «المنخفض ياي» والثاني «شعبية الكرتون» متضمناً أبطال الشعبية الذين لطالما ظهروا على شاشة التلفزيون ليكونوا أمام الجمهور في عرض حي وتفاعلي ممتع.

«المنخفض ياي»

وأوضح المخرج الإماراتي مبارك ماشي لـ «البيان»: إن العمل الأول من إخراجه بعنوان «المنخفض ياي» سيعرض في الفجيرة خلال أيام العيد، ويضم نجوماً بارزين لهم باع طويل في العمل المسرحي، منهم: سحر حسين وهند البلوشي وموسى البقيشي وعادل سبيت ومجموعة من الشباب الإماراتيين. وأشار إلى أن العمل يتكلم عن المنخفض الجوي الذي تعرضت له الدولة قبل فترة وتمكنت في غضون ساعات من التعامل مع تبعاته وأضراره، وذلك بتعاون المؤسسات والأفراد.

وقال: «تم أيضاً استخدام الذكاء الاصطناعي في العمل ويتفاجأ أبطال العمل أنه في كل مكان وزمان يذهبون إليه هناك منخفض ما بانتظارهم، وأن المنخفضات والتحديات موجودة في أي مكان والكل معرض لها، وفي النهاية يتعلمون الدرس ويتحولون إلى أشخاص منقذين يسهمون في مساعدة الآخرين خلال المنخفضات، ويعملون على استقرار الأمور في وطنهم من خلال المشاركة في أعمال التنظيف والترتيب وإعادة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وهذا حدث بالفعل حيث تعاون الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات يداً بيد لمساعدة العديد من الأشخاص خلال المنخفض وأسهموا في إزالة آثار المنخفض وتبعاته، والتعاون أمر إيجابي جميل علينا أن ننشره ونروج له».

ونوّه مبارك ماشي بأنه تم إشراك عدد من الأطفال في العمل، ليتعلم الأطفال المشاهدون القيم الإنسانية وأن التعرض للمنخفضات والمشكلات في الحياة وارد ويمكن أن يواجه أي شخص في أي عمر، وكيف يمكنهم التعامل مع مختلف الظروف، وأشار إلى أن العمل يزيد وعيهم بأهمية المشاركة في المساعدة وقت الحاجة.

وأضاف: «العمل من تأليف عثمان الشطي ومن إنتاج أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، وبدأ الجمهور فعلياً بالتجاوب وشراء التذاكر بعدما نشرنا العديد من الإعلانات عن العمل في وسائل التواصل الاجتماعي لتكون فرصة لكافة أفراد العائلة أن تقضي وقتاً ممتعاً وجميلاً في مكان واحد، فالعمل كوميدي اجتماعي يصلح لكافة الأعمار».

وأوضح أن العمل الثاني هو «شعبية الكرتون» بشخصيات الشعبية الشهيرة المحببة لقلوب الكبار والصغار من تأليف محمد الشريدة، وسيتم العرض في أبوظبي الرويس «مول الظنة» يتكلم عن الألعاب الإلكترونية الحديثة التي ينشغل بها الأطفال وتأثيرها عليهم، وهو عائلي أيضاً، سيتم عرضه خلال أيام العيد والدعوة عامة للجمهور.