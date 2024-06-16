«الشارقة للتراث» يستقبل وفد جامعة جيجيان الصينية

المصدر: الشارقة - البيان

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استقبل معهد الشارقة للتراث، وفداً زائراً من جامعة جيجيان الصينية برئاسة البروفيسور تشوسي هاوفو، رئيس إدارة النشر بالجامعة، ومشاركة 3 أعضاء من الفريق الأكاديمي بالجامعة، بهدف مناقشة مجالات وآفاق تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مجالات النشر والترجمة والفنون المرتبطة بالتراث الثقافي للدول العربية والتراث الصيني التقليدي.

وأعرب الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، عن تقديره للجهود المتبادلة بين دولة الإمارات والصين لتوثيق الصلات الحضارية والثقافية بينهما.

ولفت إلى أن سلسلة برامج وأنشطة التبادل المعرفي والثقافي بين المعهد والجامعات الصينية مستمرة وثرية، ومن ذلك استقبال المعهد العام الماضي، وفداً ثقافيا مماثلاً من جامعة زیھجیانغ للعلوم الصناعية والتجارية الصينية، والذي قام بزيارة المركز الثقافي الصيني التابع للمعهد في الشارقة.

وإلى جانب موضوعات النشر والترجمة، شملت المناقشات فرص التعاون فيما يتعلق بسلسلة اللوحات الصينية الشهيرة من السلالات القديمة وإمكانية إهدائها وبيعها لدى الجهات الثقافية والفنية في دول منطقة الشرق الأوسط، وهذه اللوحات الفنية الكلاسيكية التي أنتجها فنانون مشهورون من السلالات تتميز بتاريخها الطويل ودلالاتها العميقة في التعبير عن السياق التاريخي للفن الصيني، وشهدت مراحل تطور عديدة على فترات وأنماط مختلفة ابتداءً من العصور القديمة وحتى الوقت الحالي.