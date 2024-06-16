إطلالة جديدة لـ«كوكب الشرق» في «دبي أوبرا»

المصدر: دبي - البيان

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يستعد المسرح الرئيسي في «دبي أوبرا»، لاستضافة حفل موسيقي من الطراز الرفيع، في سياق البرنامج الذي أعدته لجمهورها خلال أيام العيد، تحيي من خلاله التراث الفني الرفيع لكوكب الشرق «أم كلثوم»، عبر تقنية الهولوغرام.

ويتيح العرض للجمهور الاستمتاع بأداء «أم كلثوم» المباشر بـ«حضورها» وصوتها الحقيقي وألحان أغنياتها الشهيرة الخالدة في أذهان محبيها في جميع أنحاء الوطن العربي.

ويقام العرض في «دبي أوبرا» بعد غد الثلاثاء، بعد مجموعة من العروض السابقة التي حققت الحفلات نجاحاً واسعاً وإقبالاً كبيراً من رواد دار الأوبرا المرموقة في دبي. ويتميز الحفل بقدرته على اصطحاب الحضور في رحلة ممتعة من الذكريات، وإحياء النوستالجيا، حيث تتم استعادة حضور سيدة الغناء العربي بالصوت والصورة وأسلوب أداء بشكل يطابق الواقع، حتى إنه يقدم الحفل باستخدام الأزياء الحقيقية لكوكب الشرق التي ارتدتها في حفل إصدار كل أغنية من أغنياتها الشهيرة من أجل أن تعيد تقديمها في حفل عيد الأضحى المبارك بدبي.

ومن المتوقع أن يشمل الحفل أغنيات شهيرة مثل: «الأطلال»، و«سيرة الحب»، و«ألف ليلة وليلة» وغيرها من أحب أغنياتها التي يتعطش جمهورها للاستماع إليها مجدداً، بشكل حي على المسرح. ويدمج هذا الحفل الذي يتم تقديمه بمصاحبة فرقة أوركسترا سيمفونية كاملة تعزف الألحان مباشرة على المسرح، العالمين الرقمي الممثل بتقنية «الهولوغرام» والحقيقي المتمثل بالعزف الحي للألحان، في تناغم وتفاعل مدهش بين العالمين، ما يزيد من متعة الحضور وقدرتهم على إيقاظ مشاعرهم في حالة من الاندماج وترديد كلمات الأغنيات معها والثناء عليها أحياناً بعبارات الإعجاب التي تعودنا أن نسمعها في حفلات (كوكب الشرق) الأصلية.