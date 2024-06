«دبي للإعلام» تواكب «الأضحى» بباقة تلفزيونية وإذاعية متفردة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي للإعلام» بدء استعداداتها لمواكبة أيام عيد الأضحى المبارك، من خلال دورة برامجية خاصة بقنواتها التلفزيونية والإذاعية تتضمن باقة متفردة من البرامج والأعمال الدرامية والمسرحية، وتشكيلة من الفقرات المبتكرة التي تلبي تطلعات كافة فئات المجتمع، وتبرز ما تتميز به دبي من أجواء وما تشهده من فعاليات واحتفالات طوال فترة أيام العيد، كما كشفت المؤسسة عن انتهاء كافة التحضيرات الخاصة بنقل مناسك الحج من المملكة العربية السعودية، بدءاً من توافد الحجاج على بيت الله الحرام، ووقفة عرفة وصلاة العيد في مكة المكرمة، وهو ما يتناغم مع توجهات «دبي للإعلام» بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.

ولفتت سارة الجرمن، رئيس القنوات التلفزيونية والإذاعية في «دبي للإعلام» إلى أن باقة البرامج والتغطيات الخاصة التي سيتابعها الجمهور على شاشات وإذاعات «دبي للإعلام» تعكس جهود المؤسسة وسعيها لتقديم الأفضل دائماً، وتبرز قدراتها على نقل أجواء وبهجة العيد في دبي والإمارات. وقالت: تحرص «دبي للإعلام» من خلال دورتها البرامجية الخاصة على مشاركة الجمهور بكافة فئاته بهذه الأجواء من خلال مجموعة البرامج الخاصة التي سيتم تقديمها على مدار أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الجرمن إلى أن «دبي للإعلام» أعدت خطة عمل نوعية لتوفير تغطية شاملة ومتواصلة عبر مختلف قنواتها تمكنها من نقل مناسك الحج وما يرافقها من أجواء خاصة في مكة المكرمة، إلى جانب تغطية أجواء العيد في دبي وما تتضمنه من تجارب ترفيهية متنوعة قادرة على إبهار الجميع.

تقارير متنوعة

ومع انطلاق مناسك الحج لهذا العام، سيقوم كل من «تلفزيون دبي» وقناة «سما دبي» في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم (السبت)، ببث حلقة خاصة من برنامج «فاسألوا أهل الذكر – إلى عرفة»، يليها نقل وقائع «وقفة عرفة» على الهواء مباشرة بدءاً من الساعة 8:00 صباحاً وحتى 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات، ويتخللها حلقة «فاسألوا أهل الذكر – إلى مزدلفة» إلى جانب تقارير متنوعة تبرز الشعائر الدينية وأهمية هذا اليوم لدى المسلمين، كما يعرض التلفزيون مساء اليوم الحلقة الـ13 من برنامج «موعد مع» التي تستضيف الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، وزير الإعلام في مملكة البحرين، يليها عرض مسلسلات «1000 حمد لله ع السلامة» و(Dubbed Series) و«الوعد».

ومع إطلالة أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم غد (الأحد)، وفي تمام الساعة السادسة صباحاً، سيقوم «تلفزيون دبي» بتوحيد البث مع قناة «سما دبي» لنقل صلاة العيد من دبي، ومن ثم نقل صلاة العيد مباشرة من مكة المكرمة ابتداءً من الساعة 6:45 صباحاً بتوقيت الإمارات، يتبعها في تمام الساعة 8:30 صباحاً حلقة جديدة من برنامج «فاسألوا أهل الذكر - العيد»، إلى جانب حلقة خاصة من برنامج «الراوي: مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم».

وفي تمام الساعة العاشرة صباحاً يعرض تلفزيون دبي برنامج «معاً في العيد» الذي تقدمه الإعلامية ندى الشيباني وزميلها مهران القاسم، ويتضمن سلسلة من التقارير النوعية والتغطيات الخاصة التي تبرز ما تشهده دبي خلال أيام العيد من فعاليات نوعية وما تقدمه لزوارها من تجارب استثنائية، كما يستضيف البرنامج مجموعة من الشخصيات، ومن بينهم سهيلة غباش، المديرة التنفيذية للفعاليات والمهرجانات في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة للحديث عن فعاليات عيد الأضحى المبارك في دبي، وعفراء سعيد محمد الدوبي من النادي الكوري الإماراتي للحديث عن الجالية الإماراتية في كوريا، إلى جانب لقاءات متنوعة مع مشاهير من مختلف أنحاء المنطقة العربية يتحدثون فيها عن هذه المناسبة وذكرياتهم ونظرتهم لدبي والإمارات، ويلي هذا البرنامج حلقات خاصة من «دروب» و«شطرنج»، يليها مسلسل «قرة عينك» والمسلسل الوثائقي (Bill Gates A Financial & Technological Titan)، كما تتضمن دورة التلفزيون عرض مسرحية «الدائرة السادسة» التي تبث في تمام الثالثة والنصف عصراً، يليها برنامج «منصات رقمية» وبرنامج «قصة فكرة».

ويقدم «تلفزيون دبي» في تمام الساعة 22:30 مساءً الحلقة التاسعة من برنامج «كاربول كاريوكي» يستضيف فيها وسام بريدي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وتستعرض فيها تجاربها الغنائية المختلفة وتتناول علاقتها مع الوسط الفني ضمن مجموعة من الفقرات الشيقة، يليها عرض سلسلة من الأعمال الدرامية والسينمائية، ومنها مسلسل «1000 حمد لله ع السلامة» و«فيولا»، و«صلاح الدين الأيوبي»، وفيلم (Fantastic Beasts And Where To Find Them) المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة البريطانية ج. ك. رولينج، وفيلم (Dunkirk) للمخرج كريستوفر نولان.

أفلام ومسلسلات

أما قناة «سما دبي» فتعرض أول أيام عيد الأضحى حلقات خاصة من برامج «أيام معدودات» و«فاسألوا أهل الذكر»، وكذلك برنامج «عساكم من عواده» ويتضمن تقارير وتغطيات خاصة تم إنتاجها خصيصاً لنقل أجواء العيد في دبي والإمارات، ويستضيف العديد من الضيوف للحديث عن هذه المناسبة وأهميتها، ويليه في تمام الساعة 11:30 صباحاً مسلسل «شعبية الكرتون»، فيما تعرض القناة مسرحية «الطنبور» في الساعة 12:00 ظهراً، بينما تقدم في الخامسة عصراً برنامج «الحي الثقافي» ويتبعه «نبض القصيد» و«المفتش فصيح»، وتقدم في تمام الساعة 21:00 مساءً برنامج «سما بودكاست». أما ثاني وثالث أيام العيد فتعرض القناة مسرحية «هلوسة» وفيلم «الكيلو 300»، ومسلسلات «سهيل» و«ملحق بنات» و«كيد الحريم» و«هيا الروح»، وكذلك برامج «الطبيعة مع علي بن ثالث»، و«ابنِ بيتك» و«رواق الفكر» و«سما Avenue» وغيرها.

في المقابل، أعدت قناة «دبي ون» حلقات خاصة من برنامج «DxB Today» الذي يقدمه كل من فارس الرقاد، وتوم ارقوهارت وايشواريا أجيت، ويستضيفون فيه عدداً من الضيوف، ومن بينهم: أحمد سليمان الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «تي سي إيه»، وعمر الشنار، مؤسس شركة «بيوند وذ يو» (Beyond With You)، ونيامه كيوهان، مدير عام شركة We Love Transformational Travel، والذين سيقدمون لمتابعي البرنامج نصائح شاملة للجمهور لمساعدتهم في التخطيط لرحلات لا تنسى خلال موسم الأعياد.

عبر الأثير

بدورها ستقوم كل من إذاعتي «دبي» و«نور دبي» يوم غد (الأحد) ببث صلاة العيد من مكة المكرمة، فيما أعدت إذاعة «نور دبي» لهذه المناسبة العديد من الفقرات والبرامج النوعية ومن بينها برنامج «عساكم من عواده» الذي تقدمه المذيعة هدى الفهد وأحمد عبدالكريم وميرهان الدسوقي، وسيتم من خلاله إبراز أجواء العيد في دبي وتلقي المعايدات وبطاقات التهنئة بهذه المناسبة، كما يقدم أحمد الكتبي برنامج «عشرون ثانية».

أما إذاعة دبي فقد أعدت باقة من البرامج والتغطيات الخاصة التي تهدف من خلالها إلى نقل أجواء عيد الأضحى في دبي، حيث ستقوم الإذاعة غداً السبت بنقل وقائع «وقفة عرفة» بالاشتراك مع قناة «سما دبي»، إلى جانب تقديم حلقات خاصة من برامج «فاسألوا أهل الذكر» و«الناس للناس» و«إمارات الخير»، كما تشمل دورة الإذاعة الخاصة بيوم الأحد، بث برنامج «حياك يا العيد» الذي تقدمه فاطمة عبدالرحمن بينما يتولى تقديمه في صباح بعد غد (الإثنين) المذيع سيف عبدالله، ويستضيف البرنامج العديد من الضيوف للحديث عن أجواء العيد، وكذلك برنامج «مساكم عيد» الذي تقدمه دينا الشرف وسارة البلوشي، فيما يقدمه مساء الإثنين كل من ماجد الجناحي ولونا غفرة إلى جانب «سهرة العيد» التي تقدمها سوسن سعد وسامر طرابلسي، كما ستقدم إذاعة دبي تشكيلة من الأغاني والمقتطفات والفقرات الغنائية المنوعة على مدار اليوم والتي تعكس بهجة العيد والاحتفاء به في دبي.