جدول فعاليات حافل بالفنون خلال العيد

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستضيف دبي مجموعة من الاحتفالات الاستثنائية، التي يمكن للسكان والزوار الاستمتاع بها في عيد الأضحى المبارك، بما في ذلك الحفلات الموسيقية، والعروض الحية التي تُقام في الفترة بين 16 و23 يونيو الجاري.

ويعود الفنان عمرو دياب إلى كوكاكولا أرينا، لإحياء حفل غنائي مباشر يوم 18 يونيو. ويمكن للجمهور قضاء أمسية رائعة، والاستماع إلى أغانيه المفضلة، ضمن أجواء عيد الأضحى. وتستضيف كوكاكولا أرينا أيضاً نجمي الغناء، الفنان حسين الجسمي والفنانة شيرين عبد الوهاب، يوم 21 يونيو، لإحياء حفل مليء بالطرب.

وسيكون الجمهور على موعد مع حفلة مميزة لكوكب الشرق أم كلثوم، بتقنية الهولوغرام، والتي تحمل عنوان الأطلال، يوم 18 يونيو في دبي أوبرا، حيث يستمتع الجمهور من عشاق الموسيقى العربية، بعودة الفنانة الأسطورية إلى المسرح، من خلال تقنية الهولوغرام، برفقة أوركسترا حقيقية، تعزف أشهر الألحان، في أمسية تجمع بسلاسة بين العالمين الواقعي والافتراضي.

وتجمع فعالية ليالي المغرب العربي، المواهب الموسيقية من شمال أفريقيا، في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي يومي 17 و18 يونيو، حيث تسعد أيقونة الموسيقى المغربية، نجاة عتابو، الجمهور، بصوتها المميز، بصحبة عازف العود إلياس طه، في اليوم الأول من الفعالية. ويشهد اليوم الثاني صعود المطربة المغربية يسرا سعوف على خشبة المسرح، لتقدم مجموعة من أجمل أغانيها، يليها مطرب الراي الجزائري قادر جابوني.

وسيشعر سكان دبي وزوارها بأجواء العيد الحقيقية، مع الفرق الموسيقية الإماراتية المتجولة، التي تقدم عروضاً ممتعة داخل مراكز التسوق، في مختلف أنحاء المدينة، طوال عطلة العيد.