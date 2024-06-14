برعاية لطيفة بنت محمد.. النسخة الـ 10 من «أسبوع دبي للتصميم» تنطلق 5 نوفمبر

المصدر: دبي – البيان

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تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، يعود أسبوع دبي للتصميم، منصة التصميم الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، هذا العام، بنسخته العاشرة المميزة، المقرر تنظيمها في الفترة بين 5 – 10 نوفمبر المقبل، بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة تيكوم، وبدعم من هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة».

وتوفر هذه النسخة من أسبوع دبي للتصميم، منصّة إبداعية، تُتيح لأكثر من 500 مصمّم عالمي ناشئ ومشهور، تسليط الضوء على مواهبهم، وتجسيد أفكارهم الإبداعية في مجال التصميم، من خلال مجموعة غنية ومتنوّعة من الأعمال الفنية المبتكرة، والمعارض والبيئات التجريبية.

ويعكس برنامج هذه الفعالية السنوية البارزة، التزام دبي المستمرّ بالتميّز في شتى مجالات التصميم. وتُركز نسخة هذا العام المميزة من هذا الحدث العالمي، والتي يجري تنظيمها كل عام في حي دبي للتصميم، الذي يُعد وجهة عالمية للإبداع في مجالات التصميم والأزياء والهندسة المعمارية والفنون، على مفهوم التصميم من أجل مستقبل مستدام. ينعكس ذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المستمرة طوال الأسبوع، والتي تشمل عدة مجالات، بما في ذلك الهندسة المعمارية، وتصميم المنتجات والتصميم الداخلي.

وفي هذا الصدد، أكدت خديجة البستكي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، على حرص الحي الإبداعي على تنمية وتعزيز أواصر التعاون في مجال الإبداع، بما يسهم في رسم مستقبل مشرق للجميع، مشيرةً إلى أن النسخة العاشرة من أسبوع دبي للتصميم، ستلقي الضوء على مجموعة من أفضل التصاميم العالمية المبتكرة، حيث ينعكس ذلك جليّاً من خلال المستوى المتميز للمواهب والخبرات والقدرات الإبداعية، والأصالة في التصاميم المعروضة، فضلاً عن جودة وعمق النقاشات التي ستنعقد في هذا الحدث البارز في عالم التصميم.

وقالت: تستقطب نسخة هذا العام المميّزة من أسبوع دبي للتصميم، نخبة بارزة من المصممين والمهتمين من كافة أنحاء العالم، لتزويدهم بمنصّة عالمية مبتكرة، تهدف إلى دعم المواهب الإبداعية على مستوى المنطقة، وتعزيز ممارسات التصميم المستدامة والتشجيع على الابتكار.

وأضافت: يعكس ذلك التزام حي دبي للتصميم الراسخ بتوفير منظومة داعمة وحاضنة لمجتمع المصممين والمبدعين المتنامي والمزدهر في دبي، حيث تلعب شراكتنا الاستراتيجية مع أسبوع دبي للتصميم، دوراً محورياً في نجاح مثل هذا الحدث العالمي البارز. نثق تماماً بأنّ نسخة هذا العام من أسبوع دبي للتصميم، ستوفر للمشاركين من حول العالم تجربة متجددة وملهمة، من خلال مجموعة غنية ومتنوّعة من المعارض والفعاليات، التي تُسلّط الضوء على قدرة التصميم على رسم معالم مستقبلنا.

المعرض التجاري

يتصدر برنامج فعاليات أسبوع دبي للتصميم معرض «داون تاون ديزاين»، المعرض الرائد على مستوى منطقة الشرق الأوسط للتصاميم الراقية والمعاصرة، والذي سيجري تنظيمه من جديد في الواجهة البحرية لحي دبي للتصميم من 6 – 9 نوفمبر المقبل. ويُعدّ المعرض التجاري المقرّر لهذا العام الأكبر من نوعه، حيث سيشارك فيه للمرة الأولى نخبة كبيرة من المتحدثين والمصمّمين والعلامات التجارية الرائدة من حول العالم.

الأعمال الفنية

يضم برنامج هذا العام مجموعة متتالية من الأعمال الفنية المميزة والأجنحة الاستثنائية المتاحة للمشاركين من المصممين والمبدعين من منطقة جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا. ويتمحور موضوع البرنامج خلال نسخة هذا العام من أسبوع دبي للتصميم، حول فنّ العمارة المحلية وأثره في التصميم المتجدّد. وكان أسبوع دبي للتصميم قد أتاح للمهندس المعماري الإماراتي عبد الله الملا في عام 2023، فرصة فوز جناحه بعنوان «أوف بالم»، بإحدى جوائز «مونوكل ديزاين أواردز» للتصاميم الفردية.

التصاميم الحضرية

توفر المسابقة السنوية على هامش فعاليات أسبوع دبي للتصميم، فرصة للمصممين والمهندسين المعماريين، لتصميم الأثاث الخارجي للأماكن العامة. وتتمحور مسابقة هذا العام باسم «طاولة»، حول مفهوم الطاولة، كإحدى قطع الأثاث التي تتيح تبادل الأفكار والحوارات، وتعكس التقاليد المحلية والتجارب الاجتماعية الفريدة.

المعارض والفعاليات

تقدم المعارض والفعاليات، التي تنظمها المؤسسات الثقافية والتربوية والعلامات التجارية في مجال التصميم وغيرها، مجموعة متنوّعة من أفكار وموضوعات التصميم، لتسليط الضوء على المواهب الإبداعية، وتعزيز الحوار الثقافي وتبادل المعرفة.

يقدم أسبوع دبي للتصميم برنامجاً غنياً يضمّ أكثر من 50 ورشة عمل ومحاضرة رئيسة، تهدف إلى إلهام المتخصصين والمبدعين الطموحين من مختلف الفئات العمرية، والاهتمامات ومستويات الخبرة، وتعزيز مهاراتهم في كافة مجالات التصميم. وتوفر تجربة التسوق في سوق حي دبي للتصميم، التي تمّ انتقاؤها بعناية، لنخبة من المصمّمين والمنتجين والشركات المحلية على مستوى المنطقة، مجموعة واسعة من المنتجات التي تضمّ أدوات منزلية ومجوهرات وأزياء، وكلّ ما يتعلق بنمط الحياة العصرية، وذلك إلى جانب تجارب الأطعمة والمشروبات والأنشطة المخصّصة للأطفال، والعروض الترفيهية الحية.

ويستضيف «المنتدى» في معرض «داون تاون ديزاين»، نخبة عالمية وإقليمية بارزة من الخبراء في قطاع التصميم، لمناقشة آخر التوجهات، وأحدث الابتكارات في عالم التصميم، على المستويين الإقليمي والدولي.