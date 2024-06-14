«ثياتر أوف ديجتال آرت».. عروض رقمية وحفلات فنية

المصدر: دبي – البيان

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يقدم «مسرح ثياتر أوف ديجتال آرت» في دبي مجموعة من العروض المميزة خلال يونيو الجاري، تشمل العروض الرقمية والحفلات الموسيقية والمعارض، وغيرها من الأمسيات والعروض الثقافية والفنية.

وطوال شهر يونيو، يمكن لمحبي الفنون أن يستمتعوا بواحد من العروض الرقمية المميزة، الذي يتجسد بـ«معرض فيفا لا فريدا»، الذي يقدم نظرة شاملة على الحياة العاصفة التي عاشتها فريدا كالو، الفنانة التي تتسم بالقوة والشجاعة والإبداع.

وفي سياق الحفلات الموسيقية، يتضمن البرنامج حفلاً موسيقياً بعنوان «نيو كلاسيكا» للفنانة أليساندرا توني، ويستعرض في 16 يونيو الجاري، التجربة الموسيقية الشخصية للمؤلفة الإيطالية وعازفة البيانو المبدعة، التي تشتهر ببراعتها في فن التعبير العاطفي. أما في 18 الشهر الجاري، يكون محبو الموسيقى على موعد مع حفل أورينتال ميراج فرقة هوازن، التي تضم نخبة من الموسيقيين المعروفين على مستوى العالم؛ ويمزج الحفل بين النمط الموسيقي سول والأورجانيك هاوس والنغمات الشرق أوسطية التقليدية.

ويأتي في 19 الشهر الجاري عرض «ريذم أوف لوف»، الذي يتضمن أداءً عصرياً يستعرض إحدى قصص الحب، مع مزيج مميز من الرقصات والسرد القصصي.

وينتظر محبو موسيقى الجاز موعداً مع أمسية جاز مع الفنانة ليدي جاي، في عرض موسيقي يقام كل يوم جمعة، ويتضمن أداءً حياً ومميزاً لموسيقى الجاز وسط إطلالة بانورامية غامرة. وتقدم ليدي جاي وفرقتها الموسيقية هذا الأسبوع مقطوعات من أبرز الأغاني الكلاسيكية والحديثة، مما يمنح الحضور فرصة الرقص طيلة الأمسية.

ويقام في 28 من الشهر الجاري العرض الموسيقي للعزف على آلة البيانو بمناسبة الاحتفال بيوم البيتلز العالمي. ويقيم العرض الفنان نيكولاي ميشتشينكو، خريج جامعة بيركلي والشهير بمعزوفاته المميزة على البيانو وبإقامة حفلات موسيقية على مستوى العالم.

أجواء كلاسيكية

ويشمل البرنامج، كذلك، العرض الموسيقي العائلي «ونس أبون إي فيري تيل»، الذي يتميز بأجوائه الكلاسيكية، وذلك في 29 الشهر الجاري. ويضم هذا العرض التفاعلي عازف البيانو البارع ريان جيب والمغنية دارينا إيفانوفا، حيث يقدمان أشهر أغاني أفلام ملكة الثلج والأسد الملك والحورية الصغيرة وغيرها.

وفي سياق تجارب العافية والجلسات التعليمية، يقدم «ثياتر أوف ديجتال آرت» للراغبين في الاسترخاء فرصة الانضمام إلى جلسة تأمل مميزة، تتضمن استخدام الصنوج وأطباق الموسيقى والقيثارات الفموية والأبواق وآلات الأكرينة. وتقام الجلسة برعاية معالج الصوت المعتمد ساجار دوجاني، وذلك في 25 يونيو.

رحلة

ومن الفقرات المتميزة التي يتضمنها البرنامج، «حفل سليب الموسيقي: إصدار القيثارة»، الذي يقام في 23 الشهر الجاري، ويمثل أول تقديم للعرض الموسيقي الكلاسيكي سليب في دولة الإمارات.

وفي رحلة موسيقية إلى الماضي، يقدم خبير الصوت جيان كارلوت، عرضاً ينقل الحضور إلى أجواء الأجداد الحكماء، وذلك يوم 27 يونيو الجاري.