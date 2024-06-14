«بيت الفلسفة» يشارك في صياغة «إعلان بارليتا»

المصدر: الفجيرة – البيان

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شارك وفد من «بيت الفلسفة» في الفجيرة، بصفته ممثل التنوع الثقافي في منطقة الخليج العربي والدول العربية، في صياغة مبادرة «إعلان بارليتا»، وذلك خلال الاجتماعات التي نظمتها قمة مجموعة السبع 2024 في إيطاليا.

ضمت هذه الاجتماعات نخبة من الفلاسفة والمفكرين الذين عمدوا إلى صياغة إعلان مهم بُغية تقديمه إلى رئاسة مجموعة السبع في يونيو الجاري. وضم الوفد كلاً من أحمد السماحي، مدير «بيت الفلسفة»، وفيليب دورستويتز، عضو لجنة البحوث في «بيت الفلسفة».

والجدير بالذكر أن صياغة مبادرة «إعلان الفلسفة والتعددية الثقافية»، الذي يشار إليه كذلك باسم «إعلان بارليتا»، تمت بناءً على دعوة من قمة مجموعة السبع في إيطاليا. ويهدف الإعلان إلى معالجة القضايا الملحة والمسائل المؤثرة والأهم لدول مجموعة السبع.