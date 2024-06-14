مكتبة محمد بن راشد تطلق خمسة إصدارات بحثية لحملة الدكتوراه

المصدر: دبي – مرفت عبد الحميد

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أعلنت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع جامعة «الوصل»، عن إطلاق 5 إصدارات جديدة من الرسائل العلمية لمجموعة من الباحثين الإماراتيين من حملة الدكتوراه، وتوفيرها على أرفف مكتباتها الفرعية المتخصصة، بالإضافة إلى طباعة 200 نسخة لكل من هذه الرسائل، وتخصيص 5 نسخ لكل منها وإهدائها للباحثين.

وتأتي هذه الإصدارات في إطار رؤية المكتبة الطموحة لدعم البحث العلمي والمعرفي وتعزيز مكانتها كمركز عالمي للعلم والمعرفة، وبحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والمسؤولين، من المكتبة والجامعة.

وبهذه المناسبة أكد الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية هذه الخطوة في تعزيز البيئة الأكاديمية والعلمية على المستوى الوطني، مشدداً على التزام المكتبة بتقديم الدعم اللازم للباحثين والعلماء لتحقيق إنجازاتهم ونشر أبحاثهم القيمة، وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

وأوضح المزروعي، أن هذه الإصدارات تمثل جزءاً من رؤية المكتبة الاستراتيجية لتبادل المعرفة ونشر الأبحاث العلمية وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع.

بدوره، قال الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن، مدير جامعة الوصل بدبي: إن ما تقوم به مكتبة محمد بن راشد إنما هو مشروع تنويري ثقافي رائد، يسهم في نشر أعمال الباحثين الإماراتيين وخاصة الشباب منهم، في فروع المعرفة المختلفة، مما يظهر أثرهم في إنتاج المعرفة، ليس على مستوى الدولة وحدها وإنما على المستويين الإقليمي والعالمي.

و أكد حرص جامعة الوصل على المشاركة المجتمعية مع مؤسسات وهيئات العمل العلمي والبحثي والثقافي، باعتبار ذلك هدفاً استراتيجيّاً من أهداف الجامعة. وأفاد في لقائه مع «البيان» على هامش الفعالية، أن هذه الإصدارات تعتبر نواة أولى لمزيد من التعاون مع المكتبة خلال الفترات القادمة من أجل تعزيز وتطور الإنتاج العلمي والارتقاء بالبحث في الحقول المعرفية منطلقة من رؤية الجامعة ورسالتها في تكوين مجتمع أكاديمي متميز في التعليم العالي والبحث العلمي ومشاركة المجتمع، بجذب الطلبة والباحثين من جميع أنحاء العالم.