«دبي للثقافة» تزين مناطق الإمارة بفن الأماكن العامة

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، بالتعاون مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن إطلاق دعوة مفتوحة لتنفيذ أعمال فنية تركيبية جديدة في عدد من الدوارات الرئيسية في أحياء مدينة دبي، وذلك ضمن استراتيجية «الفن في الأماكن العامة».

ودعت «دبي للثقافة» كل الفنانين والممارسين والمصممين والمهندسين المعماريين الإماراتيين والمقيمين على أرض الدولة إلى تقديم أفكار واقتراحات مبتكرة لإنشاء تركيبات فنية مميزة، سيتم تنفيذها في مجموعة من الدوارات الرئيسية بدبي، بحيث تبرز هذه الأعمال ازدهار الممارسات الفنية المحلية وقدرتها على التفاعل مع طبيعة دبي، وتسهم في تعزيز التواصل الحضري في الإمارة بما يتناغم مع «خطة دبي الحضرية 2040».

وبدأت الهيئة بتلقي طلبات المشاركة اعتباراً من يوم أمس (11 يونيو الجاري)، على أن يكون 11 يوليو المقبل آخر موعد لتقديم الطلبات، وستتولى لجنة تضم مجموعة من الخبراء والفنانين عملية فرز الطلبات، وتحديد الأعمال المؤهلة للمشاركة، وسيحصل الفائزون على منحة مالية لكل مشروع، تشمل تكاليف التصميم والمواد الخام والتصنيع والتنفيذ في الأماكن المختارة، ويمكن للفنانين والمبدعين الذين يتطلعون إلى المشاركة في الدعوة المفتوحة الحصول على نموذج الطلب والاطلاع على التفاصيل كافة من خلال الرابط

https://dubaiculture.gov.ae/ar/events/Roundabout-Open-Call-24.

وتعتبر الدعوة المفتوحة جزءاً من سلسلة تكليفات فنية تقوم الهيئة بإطلاقها لتنفيذ أعمال فنية تركيبية متنوعة لتحويل شوارع دبي وأحيائها وساحاتها وميادينها العامة إلى وجهات سياحية وثقافية، وتستهدف هذه الدعوة كل الفنانين الرواد والناشئة في الإمارات والمقيمين على أرض الدولة، سواء كانوا يعملون بشكل فردي أو ضمن جماعات فنية. ويشترط على المشاركين تقديم أفكار مميزة تُعبر عن التزامهم بالابتكار وإبراز التنوع الثقافي المحلي، إلى جانب استخدام مواد صديقة للبيئة.