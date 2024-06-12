شراكة بين «دبي للإعلام» و«يوروفيجن» لتعزيز صناعة المحتوى

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي للإعلام» توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «يوروفيجن» التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، بهدف توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الإعلامية، حيث تأتي المذكرة في إطار جهود «دبي للإعلام» لدعم وتطوير صناعة المحتوى الإعلامي الذي تقدمه عبر قنواتها التلفزيونية والرقمية، وهو ما يتناغم مع حرص المؤسسة على تحقيق أهداف استراتيجيتها الرامية إلى النهوض بالقطاع الإعلامي، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً لصناعة المحتوى.

حزم

وتتيح المذكرة التي وقعتها «دبي للإعلام» على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الـ22 من منتدى الإعلام العربي التي اختتمت فعالياتها مؤخراً في مركز دبي التجاري العالمي، أمام المؤسسة إمكانية الوصول إلى كافة الخدمات التي تقدمها شركة «يوروفيجن» للمذيعين بهدف تمكينهم من تعزيز تقاريرهم الإخبارية، إلى جانب الاستفادة من الحزم المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم الفردية، كما توفر المذكرة لـ«دبي للإعلام» إمكانية الحصول على المحتوى من مواقع مختلفة حول العالم والاستفادة من إمكانيات الشبكة العالمية الخاصة بـ«يوروفيجن» ومرافق جمع الأخبار والبث الإذاعي في كافة أنحاء العالم، إضافة إلى ذلك سيكون بإمكان تلفزيون دبي، ودبي الرياضية، ودبي ريسينغ التابعة لـ«دبي للإعلام» الاعتماد على شبكة وخدمات بث قوية لتلبية متطلباتهم الإعلامية.

شراكة

وفي هذا السياق، أشار سالم باليوحة، المدير التنفيذي لقطاع المحتوى في «دبي للإعلام» إلى أهمية المذكرة ودورها في تطوير قدرات طواقم «دبي للإعلام» وفرق عملها، ما ينعكس إيجاباً على صناعة المحتوى الإعلامي الذي تقدمه لمتابعي قنواتها التلفزيونية والرقمية. وقال: تسعى «دبي للإعلام» إلى تنمية مهارات وكفاءة فريقها الإعلامي، وتزويده بكافة الأدوات التي تحفزه على الابتكار وتمكنه من إنتاج المحتوى الراقي الذي يعكس طموحات دبي ويسهم في ترسيخ مكانتها وريادتها العالمية.

مكانة

وعبر باليوحة عن اعتزاز «دبي للإعلام» بالشراكة الجديدة التي تتيح لها إمكانية تعزيز مكانتها كواحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية وأكبرها في الإمارات والمنطقة. وأضاف: مجموعة الخدمات الجديدة ستمكن طواقمنا من إيصال كافة رسائل «دبي للإعلام» وبرامجها النوعية إلى الجمهور بشكل سهل ومبسط، كما تسهم في رفع مستوى قدراتنا اللوجستية وتعزيز إمكانيات بث قنواتنا التلفزيونية والإذاعية وتوسيع نطاقها على المستوى العالمي.

خدمات

ومن طرفه، لفت جورج سيماو، مدير المكتب الإقليمي لـ«يوروفيجن» في منطقة الشرق الأوسط إلى أن الشراكة مع «دبي للإعلام» ستتيح لشركة «يوروفيجن» إمكانية توسيع نطاق خدماتها. وقال: نعتز بشراكتنا مع «دبي للإعلام» التي تتيح لنا تقديم مجموعة من الخدمات النوعية التي تسهم في تطوير فرق عمل «دبي للإعلام» وتنمية مهاراتهم، وذلك بفضل ما نقدمه من حلول وحزم مصممة لتلبية احتياجاتهم الفردية، وهو ما يدعم قدراتهم في صناعة المحتوى الإعلامي، وتقديم تقارير مميزة تعكس توجهات «دبي للإعلام».