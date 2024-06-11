المصدر: الفجيرة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد بيت الفلسفة مؤخراً حفل إطلاق «معجم الفجيرة الفلسفي»، بحضور نخبة من الفلاسفة والمثقفين من دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم العربي.

استهل الاحتفال بكلمة لمدير بيت الفلسفة والمشرف الإداري على المعجم أحمد السماحي الذي أكد أن المشاريع التي يضطلع البيت الثقافي النهضوي هذا بالقيام بها مشاريع تجديدية، وابتكارية، والأهم من ذلك كله أنها مشاريع تحافظ على هويتنا العربية الإبداعية المنفتحة على الجميع والمحتفظة بخصوصيتها وإبداعها. وتابع: هذا المشروع المتفرد ليس وليد اللحظة أو الحماسة بل هو مشروع طويل الأمد سيمتد ليخرج في خمسة أجزاء تعقبها تصويبات وتطويرات.

وأكد عميد بيت الفلسفة الدكتور أحمد البرقاوي أن فرادة «معجم الفجيرة الفلسفي» تتأتى من كونه أول معجم عربي يضم نخبةً كبيرةً من أهم الفلاسفة والمشتغلين بالفلسفة من معظم البلدان العربية؛ ومن كونه أول معجم يُكتب بذهنية عربية بعيداً من الحمولات الأيديولوجية والتصورات القبْلية، ويحتفي بالإرث الفلسفي العربي.