قمة مجتمع المعلومات تُتوج العدسة الجزائرية

المصدر: جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي - www.hipa.ae

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المصور الجزائري يحيى طالبي تسيّد حديث مجتمعات المصورين في الشرق الأوسط، بعد الإعلان عن تتويج صورتين له ضمن أفضل 10 صور عالمية، في مسابقة صور القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS Photo Contest 2024). مسابقة صور القمة العالمية لمجتمع المعلومات مسابقة سنوية تدعو المشاركين إلى تقديم صور فوتوغرافية توضح كيف تؤدي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICTs) دوراً تمكينياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs).

الصورة الأولى نرى فيها العجوز تغالب دموع الشوق والانفعال العاطفي في مكالمة مع حفيدتها الغائبة عنها منذ فترة. وحسب موقع القمة العالمية، عبّرت الصورة عن كيفية مواكبة الأجيال وسائل الاتصال الحديثة، وعاشت العجوز أكثر من نصف قرن من دون وسائل اتصال. الصورة التُقِطَت في جنوبي الجزائر في منطقة «تيمودي»، وتم التقاط الصورة بكاميرا Nikon D7200 وعدسة Tamron 28-300.

الصورة الثانية نرى فيها شاباً بجانب جَمَلين يتحدث عبر الهاتف المحمول مع أصدقائه. وحسب موقع القمة العالمية، تُظهر الصورة العلاقة الحميمة بين الراعي والجَمَل عبر مكالمة فيديو في أثناء تواصلهما مع الأصدقاء في الصحراء، وذلك بعد توفير شبكة الاتصالات في مختلف المناطق، ما يُسهّل للناس التنقّل في الصحراء بحرية تامة. التُقِطَت الصورة بمنطقة «تينركوك» في جنوبي الجزائر، وتم التقاط الصورة بكاميرا نيكون D7200. مع عدسة سيجما 18-105.

نُبارك للمصور «يحيى طالبي» هذا الإنجاز المرموق، ونطرح هذه التجربة نموذجاً مُلهماً لكل مصور ارتقى بثقافته البصرية ووعيه المجتمعي ورؤيته الفنية لهذا المستوى الرفيع من التعبير الفوتوغرافي المُتقَن. إن السبيل الوحيد لبلوغ هذه المرتبة توسيع المدارك المعرفية والثقافية والانفتاح على التجارب الحيوية كافة الغنيّة بالمعاني والأفكار المتنوعة.

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