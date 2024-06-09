المصدر: روما - د ب أ

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احتفلت إيطاليا بإدراج الغناء الأوبرالي الإيطالي في قائمة التراث العالمي، وذلك بحفل أقيم في مدرج فيرونا مساء أول من أمس، وجرى بثه عبر شاشة التلفزيون الوطني.

وشهد الحفل الموسيقي، بقيادة المايسترو الإيطالي الشهير ريكاردو موتي، مشاركات من كبار مغني الأوبرا مثل الألماني يوناس كاوفمان، والبيروفي خوان دييجو فلوريس. كما اشتمل الحفل على أوركسترا من 160 موسيقياً وكورال من 300 مغن. وحضر الحفل، الذي أقيم في فيرونا شمالي إيطاليا، 20 ألف مشاهد، وجرى بيع جميع التذاكر.

وجلست رئيسة الوزراء، جورجا ميلوني، والرئيس سيرجيو ماتاريلا في المقاعد الشرفية. واستهل الحفل بداية موسم الأوبرا العام الجاري في مدرج فيرونا، والذي يستمر حتى السابع من سبتمبر المقبل. ويشمل البرنامج أعمالاً كلاسيكية مثل «عايدة»، و«لابوهيم»، و«توسكا»، و«توراندوت». وأضيف فن الغناء الأوبرالي الإيطالي الذي يرجع إلى عقود، لقائمة يونسكو للتراث الثقافي غير المادي أواخر العام الماضي.