دبي تستقبل العيد بفعاليات وأنشطة ترفيهية

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، مجموعة مميزة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية والأجواء الاحتفالية في مراكز التسوق والوجهات الرائدة، فضلاً عن الحفلات الفنية والموسيقية الحية وتجارب الطعام وغيرها.

وتتألق دبي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بالعديد من الديكورات المذهلة، وتصاميم الإضاءة المميزة، وذلك في مختلف أنحاء المدينة وداخل مراكز التسوق والمطاعم والوجهات الترفيهية، فيما ستضفي زينة وتصاميم عيد الأضحى، أجواء احتفالية فريدة في مختلف الأماكن.

ويمكن الاستمتاع بمشاهدة عروض الألعاب النارية المبهرة التي ستزين السماء، احتفالاً بعيد الأضحى في دبي باركس آند ريزورتس، يومي 16 و17 يونيو. كما يمكن الاستمتاع بمزيج الألوان والأضواء التي ستزين السماء في ريفرلاند دبي، فيما تشهد المدينة عرض بولييود الراقص الجديد في رويال بلازا، أمام راج محل، عند الساعة 7:15 مساءً، وذلك يومياً من 16 حتى 21 يونيو. ويقدم موشنجيت دبي عرض السنافر وكونغ فو. وتنضم ليجولاند دبي للاحتفالات أيضاً بفعاليات خاصة بالصغار.

وشهدت المدينة خلال الأيام الماضية، في سياق الفعاليات المقررة، حضور كرنفال «ووتر بومب» الشهير إلى دبي، الذي نشر أجواءه الترفيهية يومي أول من أمس وأمس، في «دبي فستيفال سيتي».

وقدم الكرنفال الموسيقي لجمهوره، نخبة من أبرز نجوم موسيقى «البوب» الكورية والموسيقى الإلكترونية، إلى جانب فنانين من المنطقة، فضلاً عن إطلاق مدافع المياه القوية التي يتميز بها هذا المهرجان في جميع أرجاء مكان إقامة الحفل.

حفل

ويلتقي محبو الموسيقى في دبي، الملقب بـ «أمير الحب»، نجم موسيقى «البوب» التايواني «جيف تشانغ»، الذي سيحيي حفله الأول في المدينة على مسرح «كوكا كولا أرينا» اليوم، احتفالاً بمهرجان قوارب التنين.

وأصدر «تشانغ»، الفائز بجائزة «غولدن ميلودي»، العديد من الألبومات الناجحة، التي حققت المراتب الأولى عالمياً، ويمتلك شهرة واسعة في «تايوان» و«هونغ كونغ»، ومختلف أنحاء الصين ودول جنوب شرق آسيا. وتشهد دبي أوبرا، اليوم، أمسية مميزة حافلة بأروع المعزوفات الموسيقية الكلاسيكية، تحييها عازفة الكمان النمساوية العالمية «جوانا بيشلمير»، برفقة عازفة البيانو الألمانية «مياو هوانغ»، ضمن مبادرة «في آي بي كلاسيكال».

وحازت «بيشلمير» على العديد من الجوائز، وشهادات التقدير العالمية، وفازت بجوائز في مسابقات مثل «إيبوليكا جيارفاس» في برلين، و«فريتز كرايسلر» في فيينا، و«مسابقة الموسيقى الألمانية» وغيرها، وترافقها في حفلها المرتقب، عازفة البيانو الشهيرة «هوانغ» التي حازت أيضاً على العديد من الجوائز العالمية.

مهرجان

ويعود «مهرجان روح الأرض» مجدداً، حاملاً معه رسالة هادفة من خلال الترفيه، مع نسخة جديدة تقام على مسرح «كوكا كولا أرينا» في 15 يونيو. ويشارك في نسخة هذا العام النجم العالمي «جيسون ديرولو»، إلى جانب النجمة الباكستانية «شاي غيل»، ونجم موسيقى «الفانك البوليوودي»، الفنان «بيني دايال»، ومغني «السول» الإماراتي «أرقام»، والفنانة المقيمة في دبي «سيلينيدي ماتاهاري».

ويقدم المهرجان أجواء موسيقية وفنية وثقافية تتمحور حول الاستدامة.