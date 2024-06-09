مزاد لأعمال آندي وارهول المرسومة باليد

المصدر: دبي - البيان

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يقدم المزاد الأمريكى «أرت نت» تحت عنوان «آندي وارهول باليد: الخمسينيات»، أعمالاً أصلية على الورق من السنوات الفنية لأيقونة فن البوب آندي وارهول، قبل دخوله الشهير إلى عالم طباعة الشاشة، وهى تقنية فنية تبناها وارهول وراجت خلال الستينيات من القرن الماضي.

وتقدم هذه الرسومات النادرة في السوق صورة حية لسنوات وارهول المبكرة في نيويورك، ويتضمن هذا البيع مجموعات مواضيعية مختارة، بما في ذلك الأزياء والزهور والصور الشخصية والرسوم التوضيحية للكتب المنشورة ذاتياً والرقص وصور رحلته الأولى إلى الخارج في عام 1956، والأعمال التي تكشف عن تقنيات وارهول الفريدة.

ومع موضوعاته المتمثلة في التكرار والتخصيص، يبدو عمل آندي وارهول غزيراً، بينما يدعو إلى الظن أن مساعديه قاموا بعمله نيابة عنه، وفي الواقع كان نسج الحكايات الطويلة وتشكيل أساطيره الخاصة جانباً مهماً آخر من فنه.

وقبل أن تصبح الطباعة بالشاشة الحريرية علامته التجارية، رسم وارهول يدوياً 32 لوحة قماشية تشكل العمل الأيقوني لعام 1962، وهو «علب حساء كامبل».

واكتسب وارهول الشهرة في ستينيات القرن الماضي كجزء من طفرة موسيقى البوب، لكن هذه كانت في الواقع المرحلة الثانية من حياته المهنية، حيث أمضى الخمسينيات في نيويورك كرسام تجاري ناجح، حيث صمم الإعلانات وأغلفة الكتب والتسجيلات.

وطوال الوقت كان يقوم بأعمال فنية تجارية، وكان لديه عدد قليل من العروض في صالات العرض الصغيرة، لكن بذور ذخيرته تم تطويرها بمكر في رسوماته الخاصة التي سيعود إليها في حياته اللاحقة.