«بِرقّة البدر» أمسية شعرية في النادي الثقافي العربي

المصدر: الشارقة - البيان

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نظم النادي الثقافي العربي في الشارقة مساء الأربعاء أمسية شعرية بعنوان «برقة البدر» اشترك فيها الشاعران: محمد العزام وهبة الفقي وقدمتها الإعلامية ماريا محيي الدين، بحضور الدكتور عمر عبد العزيز رئيس مجلس إدارة النادي وجمهور من الأدباء ومحبو الأدب، وقد تخلل إلقاء الشاعرين فقرات موسيقية عزفها الفنان الدكتور محمد قسطاوي، وكذلك أنجز الخطاط خليفة الشيمي على إيقاع الأمسية لوحتين خطيتين تحمل كل منهما بيتين من قصائد الشاعرين، فكانت ليلة إبداعية متعددة الفضاءات.

في مستهل تقديمها للأمسية قالت ماريا محيي الدين إن الشاعرة هبة الفقي حاصلة على الكثير من الجوائز الشعرية وقد حازت المركز السادس في مسابقة أمير الشعراء في دورتها الثامنة. «هبة الشعر» اعتلت بأشعارها كبد السماء في لياليها الأزلية، وأنارت بأشعارها وكلماتها وقرأت عدة قصائد، جالت فيها بين الوطن والحب. وأما الشاعر محمد العزام فشاعرٌ حاصل على العديد من الجوائز والتكريمات الشعرية ويشارك في مختلف المهرجانات الشعرية العربية، وقرأ عدة قصائد في التأمل وفلسفة الإنسان والوطن.