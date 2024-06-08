15 منشأة تنال وسام «كنوز المدينة» لدورها الثقافي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كرمت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي 15 منشأة تجارية في الإمارة ضمن مبادرتها السنوية «كنوز المدينة»، تقديراً لدورها في رسم ملامح النسيج الحضري والثقافي لأبوظبي، على مدار ما يزيد على 20 عاماً.

وقام معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، بتقديم وسام «كنوز المدينة» لهذه المنشآت خلال حفل خاص أقيم بهذه المناسبة مساء أول من أمس في المجمع الثقافي بأبوظبي.

وقال معالي محمد خليفة المبارك: «تعد كنوز المدينة رموزاً تراثية تميز الهوية الثقافية الفريدة لإمارة أبوظبي، وتلعب الجوائز والأوسمة المخصصة لهذه الكنوز دوراً مهماً في الحفاظ عليها، وتعكس الأهمية العاطفية الكبيرة التي تنطوي عليها هذه المنشآت الـ 15 لمجتمعنا منذ أكثر من 20 عاماً، فهي تحمل حنيناً جميلاً إلى الماضي وفي الوقت نفسه تحافظ على مكانتها حتى اليوم كركائز أساسية للمجتمع».

وأضاف: «كانت هذه المنشآت شاهدة على نمو أبوظبي وتطورها، وساهمت في تعزيز هوية وحيوية أحيائنا، وترسيخ النسيج الاجتماعي والثقافي للإمارة ونحن نتطلع إلى النهوض بمنشآت أبوظبي وصونها من خلال مبادرة كنوز المدينة، لضمان استمرارها وتميزها والحفاظ عليها للأجيال القادمة».

وقال: «تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجيتنا الرامية إلى الحفاظ على الهوية الثقافية الفريدة لإمارة أبوظبي وتعزيزها والاحتفاء بها محلياً والتعريف بها على المستوى العالمي».

وأطلقت هذه المبادرة للتنقيب عن «كنوز المدينة» التجارية والثقافية التي تشكل عنصراً رئيسياً في ذاكرتها المشتركة، وقد تركت هذه المنشآت بصمتها في وجدان سكان أبوظبي وزوارها من مختلف فئات المجتمع. وتضم هذه المعالم المقاهي والمطاعم والمخابز والخياطين ومتاجر الأقمشة والعطور والمجوهرات واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي، وغيرها.

وبعد نجاح مبادرة «كنوز المدينة» العام الماضي، فتحت الدائرة باب استقبال ترشيحات الجمهور للنسخة السنوية الثالثة في شهر أكتوبر 2023، تأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه هذه المنشآت في الذاكرة المجتمعية لسكان أبوظبي، وتم تقييم ملفات الترشيح من قبل لجنة داخلية وفق معايير دقيقة.