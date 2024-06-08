«موشنجيت دبي» يستضيف لقاء الأطفال بمشاهير المنطقة

المصدر: دبي – البيان

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أعلن كل من «موشنجيت دبي»، و«ريال مدريد ورلد» عن استضافة أكبر فعالية لقاء وترحيب بشخصيات الأطفال المفضلة على مستوى المنطقة اليوم.

وتقام الفعالية بالشراكة مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وتشمل مجموعة من العروض الحية واللقاءات الحصرية التي يشارك فيها مؤثرون من الأطفال، مثل لايك ناستيا وفانيا مانيا كيدز، يليها عرض فني يقدمه ماجيك فيل، إضافة إلى ظهور خاص لشخصيتي دبي المحبوبتين مدهش ودانة.

وتنطلق الفعالية الساعة 3:30 عصراً على مسرح «هوليوود» الشهير في موشنجيت دبي، حيث يمكن للعائلات والأصدقاء لقاء وتحية المشاهير والتقاط الصور معهم، والمشاركة في أنشطة تفاعلية في ريال مدريد ورلد، والفوز بهدايا لا تنسى، بما في ذلك تذاكر دخول مجانية إلى «ذا جرين بلانيت دبي» و«جولة داخل برج العرب»، وتذاكر دخول سنوية للمتنزهات. وتمثل هذه الفعالية بداية حملة «صيف دبي»، التي تقام بالتزامن مع مفاجآت صيف دبي 2024.