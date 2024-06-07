«خولة للفن» تمكّن الأطفال من مهارات الخط

المصدر: أبوظبي - وام

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نفذت حرم سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي، رئيسة مؤسسة «خولة للفن والثقافة»، مساء أول من أمس بمقر المؤسسة في أبوظبي، ورشة فنية للخط العربي لفتاتين من الأيتام من كردستان العراق بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. جاءت هذه المبادرة ضمن فعاليات معرض «لون حلمهم»، الذي تنظمه مؤسسة خولة للفن والثقافة وتتواصل فعالياته حتى 14 يونيو الجاري، ويقدم عرضاً لمجموعة من اللوحات الفنية من إبداع مواهب فنية لأطفال أيتام من مصر، والهند، والعراق، وتوغو، وأطفال لاجئين من الأردن.

وقالت سمو الشيخة خولة بنت أحمد خليفة السويدي في تصريحات لها: إن معرض «لون حلمهم» جاء ثمرة توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة والهيئة، تشمل إقامة معارض للأعمال الفنية المتنوعة للأطفال الأيتام حول العالم، والمشاريع الفنية والثقافية الأخرى مستقبلاً، مشيرة إلى أن التعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي في تنظيم هذه المبادرة تعاون إنساني وثقافي مميز لدعم الأيتام وتنمية مهاراتهم الإبداعية، ونوهت بعرض 168 عملاً فنياً من 5 دول.

وأعربت سموها عن أملها في أن تسهم هذه المبادرة في تعزيز الجانب الإبداعي والفني لدى الفتاتين وتطوير قدراتهما وتمكينهما من التميز والإبداع في مجال فن الخط العربي.

وأوضحت سموها أن المؤسسة نفذت ورش خط عربي وفن معماري مع 100 من طلاب وأساتذة جامعة «نافارا» الإسبانية، لافتة إلى أن المعرض الفني الخاص بها المقام حالياً في الجامعة نفسها يشهد إقبالاً كبيراً من الزوار.

وأشارت سموها إلى أن المؤسسة تعمل على تنفيذ ورش فنية افتراضية بلغ عدد المستفيدين منها حتى اليوم نصف مليون مشارك، إلى جانب 10 آلاف طالب في مدارس الدولة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، منوهة بخطط المؤسسة للمشاركة في عدد من معارض الكتاب المحلية والدولية لعرض إصداراتها، إلى جانب معرض فني في فرنسا خلال سبتمبر المقبل.