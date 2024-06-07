مهرجان أبوظبي يكرم دانييل بارينبويم

المصدر: أبوظبي ـــ البيان

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كرمت مجموعة أبوظبي للموسيقى والفنون في برلين الموسيقي الكبير وقائد الأوركسترا العالمي دانييل بارينبويم، وذلك عن مجمل أعماله وتقديراً لدوره في ترسيخ قيم المساواة ولغة الحوار والمحبة، حيث أسس إلى جانب المفكر الفلسطيني الأمريكي الراحل إدوارد سعيد أوركسترا الديوان الغربي الشرقي، انطلاقاً من إيمانه بدور الموسيقى كلغة عالمية، وباعتباره واحداً من أبرز الرواد حول العالم، في مجال الموسيقى الكلاسيكية.

وقالت هدى إبراهيم الخميس، مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون: «نمنح جائزة مهرجان أبوظبي 2024 إلى الموسيقي الكبير وقائد الأوركسترا العالمي دانييل بارينبويم تكريماً لمنجز حياته التي كرّسها مؤمناً بالانفتاح والتنوير، وتقديراً لدوره سفيراً عالمياً لقيم المساواة والحوار، وداعماً للموسيقى لغةً موحّدة للأمم». من جهته، قال قائد الأوركسترا العالمي دانييل بارينبويم: «إنه لشرف عظيم لي وسعادة غامرة، قبول جائزة مهرجان أبوظبي لعام 2024».