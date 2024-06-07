«الشارقة للتراث» يبحث التعاون مع جامعة بكين  للغات والثقافة

المصدر: الشارقة - البيان

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ضمن زيارة وفد إمارة الشارقة خلال الأسبوع الحالي إلى جمهورية الصين الشعبية، التقى الدكتور عبدالعزيز المسلم رئيس معهد الشارقة للتراث وعدد من موظفي المعهد، خليل لوه لين عميد عمداء جامعة بكين للغات والثقافة.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبدالعزيز المسلم، إن الزيارة استهدفت بحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين، ولا سيما في المجالات الثقافية والتراثية والبحثية، واستعراض عدد من الورش الخاصة بالحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، وشملت إجراء جولة في أروقة الجامعة ومكتباتها والمرافق المحيطة بها.

وأكد المسلم خلال الزيارة عمق العلاقات الثقافية الإماراتية الصينية وتنوعها، وثراء المكون الثقافي والتراثي لدى البلدين، مما يفتح العديد من الفرص لإقامة الشراكات المتبادلة وإطلاق مبادرات ثقافية وعلمية مشتركة خلال الفترة المقبلة.