«هاكاثون متحف الشندغة».. تجارب إبداعية تحفز الشباب على الابتكار

المصدر: دبي ـــ البيان

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أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن بدء التحضيرات لإطلاق «هاكاثون متحف الشندغة» الذي تنظمه بالتعاون مع «سكِل لاب» خلال يومي 22 و29 يونيو الجاري، بهدف تحفيز روح الابتكار لدى الشباب، وتعزيز قدراتهم على التفكير الإبداعي، والمساهمة في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وهو ما يتناغم مع تطلعات الهيئة الرامية إلى تطوير الكفاءات وتنميتها والاستثمار في الأجيال القادمة.

مغامرات

ويستهدف الهاكاثون الشباب من عمر 18 عاماً فما فوق، وتقوم فكرته على تنظيم مجموعة من الفعاليات التي تجمع أصحاب المهارات المختلفة داخل غرف وأجنحة متحف الشندغة، أكبر متحف تراثي في الإمارات، حيث يتضمن الهاكاثون سلسلة من المنافسات والمغامرات التي ستجري بين 12 فريقاً، سيعملون خلال أربع ساعات فقط على فك مجموعة من الألغاز والرموز التي صممت بحرفية عالية، لتمكينهم من إظهار مهاراتهم في تقديم أفكار نوعية ومنتجات مختلفة مستلهمة من عناصر التراث المحلي المتنوعة، ومن بينها الأعشاب والعطور وغيرها.

استراتيجيات

ويتطلب من الفرق المشاركة استغلال الوقت المخصص لها، وتوظيفه في وضع استراتيجيات مختلفة تمكنها من ابتكار تصاميم مميزة لأعمالها وإنتاج مجموعة من القطع الفنية باستخدام تقنيات صناعة الخزف، إضافة إلى توظيف الأعشاب والزيوت الطبية المحلية ومكونات العطر الأساسية في ابتكار روائح فريدة، كما سيتمكن أعضاء الفرق خلال منافساتهم من التعرف على تقنيات وطرق تعديل ومونتاج الصور بهدف تمكينهم من استكشاف الجواهر الخفية التي يتميز بها متحف الشندغة، إلى جانب إنجاز سلسلة من مقاطع الفيديو والصور التي تبرز ما تتميز به «دار آل مكتوم» من جماليات وهندسة معمارية فريدة.

بيئة ملهمة

وفي هذا الإطار، لفت عبدالله العبيدلي، مدير متحف الشندغة بالإنابة إلى أن تنظيم الهاكاثون يأتي ضمن ممارسات الهيئة الهادفة إلى تحفيز التنافس بين الشباب وتطوير مهاراتهم وتنميتها. وقال: «يعد الابتكار ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية في مختلف المجالات، ويشكل أرضية مهمة لتطوير الصناعات الثقافية والإبداعية المستلهمة من الحرف اليدوية والتراث المحلي، كما يمثل جزءاً من الهاكاثون الذي تسعى «دبي للثقافة» من خلاله إلى تهيئة بيئة ملهمة قادرة على توفير مجموعة من التجارب التعليمية والثقافية التي تمزج بين التراث والإبداع»، مؤكداً أن كل المغامرات التي يتضمنها الهاكاثون ستساهم في تشجيع الشباب على استكشاف تفاصيل التراث المحلي وعناصره الثقافية وما يتميز به من جماليات وتفرد، وهو ما يجسد التزامات الهيئة الهادفة إلى تعزيز حضور التراث على الخريطة العالمية.