250 ألف متفرج في دبي أوبرا و100 عمل فني و200 عرض مميز

المصدر: دبي - البيان

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اختتمت دبي أوبرا فعالياتها لموسم 2023-2024 بمعدلات حضور قياسية، وتخطى عدد الحضور لهذا الموسم الأرقام المسجلة في الأعوام السابقة، حيث شهد حضور أكثر من 250 ألف شخص، وهو أعلى رقم حققته دبي أوبرا منذ افتتاحها في عام 2016، ما يعكس مكانتها المميزة بصفتها مؤسسة ثقافية رائدة في الشرق الأوسط. كما شهد موسم 2023-2024 العديد من الإنجازات المهمة من أبرزها تقديم مجموعة واسعة ضمت أكثر من 100 عمل فني و200 عرض متنوع من عروض الأوبرا والباليه والأعمال السيمفونية والموسيقية والحفلات.

كما استضافت عروضاً مميزة لفرق «أوركسترا تياترو ألا سكالا»، و«أوركسترا ميوزيك أتيرنا»، والفرقة الراقصة «باليه روما» العالمية للمرة الأولى في دولة الإمارات.

عرض جديد

وشهدت دبي أوبرا تقديم عرض جديد من مسرحية «ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» التي نالت إعجاب الحضور. وحضر أكثر من 30 ألف ضيف لمشاهدة أول ممثل عربي يلعب دور فانتوم في تاريخ المسرحية. كما عرضت في دبي أوبرا المسرحية الموسيقية «ماتيلدا» للمرة الأولى في دولة الإمارات والتي لاقت استحسان الجمهور من جميع الأعمار.

واحتضنت دبي أوبرا مجموعة من المبادرات الجديدة، مثل «أسبوع موسيقى الأفلام السينمائية»، وهو برنامج موسيقي يحتفي بالموسيقى التصويرية لأشهر الأفلام العالمية. كما قدمت دبي أوبرا إصدار البيانو الخاص بها، بالتعاون مع شركة «ستاينواي آند سنز»، وهو بيانو محدود الإصدار يحتفي بالإمارات السبع.

وقال باولو بيتروتشيللي، رئيس دبي أوبرا: «يسعدنا تسجيل رقم قياسي جديد بعدد الحضور في الموسم الماضي، الأمر الذي يعكس مكانة دبي أوبرا كبيت للثقافات، ويجسد هذا الإنجاز نمو الدعم والتقدير الذي تلاقيه الفنون بمختلف أشكالها في دبي، ونتطلع للبناء على هذا النجاح وتقديم المزيد من العروض والتجارب الاستثنائية لضيوفنا».

وتعتزم دبي أوبرا الإعلان عن عروض جديدة للموسم القادم 10 يونيو الجاري والكشف عن الفعاليات النهائية في مؤتمر صحفي في 12 سبتمبر. كما تؤكد دبي أوبرا التزامها الراسخ بإثراء المشهد الثقافي في دبي والمنطقة، مع استعدادها لإطلاق موسم جديد من الفعاليات الثقافية الاستثنائية.