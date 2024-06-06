مبدعون لـ« البيان »: دبي الخيار الأول للحواضن الثقافية والفنية

المصدر: دبي – فادية هاني

ت + ت - الحجم الطبيعي

باتت دبي واحدة من أهم وأبرز المراكز الفنية في العالم، والخيار الأول للحواضن الثقافية والفنية، حيث شهدت في السنوات الأخيرة نمواً كبيراً في عدد الغاليريات الفنية والمعارض المستقلة، وذلك بفضل ما تتميز به المدينة من موقع استراتيجي وبنية تحتية قوية وبيئة داعمة للفنون ومناطق إبداعية متفردة وغيرها الكثير من العوامل المهمة.

بيئة مميزة

وأكدت تيا طنوس مديرة التسويق في غاليري عائشة العبار، أن دبي تتميز ببيئة مميزة جاذبة للمبدعين والمؤسسات الفنية من مختلف أنحاء العالم، حيث اختارتها العديد من المؤسسات كمقر لها لما تتميز به من تمازج حضاري وثقافي جميلين، بالإضافة إلى توفيرها لبيئة جاذبة للفنانين من مختلف الجنسيات للعيش والعمل فيها، وباتت دبي خياراً مثالياً للحواضن الثقافية والفنية.

فعاليات كبرى

وأوضحت طنوس، أن دبي هي المكان الأمثل لتأسيس أي عمل فني والتعريف به عالمياً، نظراً لاستقطابها لـ «الغاليريهات» والمؤسسات الفنية العالمية لتكون مقراً لها، فضلاً عن تنظيمها لفعاليات فنية كبرى مثل معرض «آرت دبي»، ومهرجان سكة للفنون والتصميم، وتخصيصها مناطق للفن والإبداع مثل «القوز الإبداعية»، وحي دبي للتصميم.

آفاق ونجاحات

من جهتها، أوضحت هناء بو حمدان مديرة غاليري «كلمات»، أن الغاليري افتتح أبوابه في الإمارة قبل أكثر من عامين، يتميز بلوحات الخط العربي، تأسيس الغاليري في دبي فتح له آفاقاً كبرى للتعريف بفن الخط العربي وحقق نجاحات كبيرة في المجال، خاصة وأن دبي تحتضن العديد من الجنسيات وتستضيف على مدار العام ملايين من السياح ومحبي الفن والمختصين بجمعه وهذا شكل عامل رئيس لنجاح الغاليري.

مكان مثالي

وأشارت هناء بو حمدان، إلى أن الفن يخاطب كل الناس دون استثناء ويدخل قلوبهم دون الحاجة لشرحه، مضيفة: «دبي الآن هي المكان المميز عالمياً لنمو الفن والتجارة والاقتصاد والإبداع بكافة أنواعه، ما يجعلها المكان الأنسب لإقامة المعارض والفعاليات الفنية».

«آرت دبي»

بدورها، أوضحت الفنانة كريستال بشارة، أن دبي تتقبل وتحتضن كافة أنواع الفنون، سواء الفن التشكيلي أو المسرح أو السينما وغيرها الكثير، وأنها تهتم بهذا القطاع بشكل كبير من خلال تخصيص معارض عالمية تقام سنوياً لعرض أجمل وأحدث الفنون من بينها «آرت دبي» الذي بات منصة للفن والفنانين من كافة أنحاء العالم.

وقالت: «اهتمام دبي بالفن الرقمي أيضاً ميزة تضاف لها، حيث إن هذا الفن الذي يعتبر حديثاً نوعاً ما إلا أنه يستقطب جمهوراً عريضاً في دبي سواء من خلال «آرت دبي» أو المعارض المستقلة أو اللوحات التي يعرضها الفنانون للبيع على مواقعهم الخاصة».