124 مليون دولار إجمالي مبيعات القطع الفنية بمزادات ربيع آسيا

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دار كريستيز للمزادات، أن مزادات ربيع آسيا التى نظمتها يومي 28 و29 مايو الماضي، حققت إجمالي مبيعات اللوحات الفنية 963 مليون دولار هونغ كونغ (124 مليون دولار أمريكي)، بنسبة انخفاض قدرها 22 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، حيث حققت كريستيز مبيعات بلغت قيمتها 1.24 مليار دولار هونغ كونغ (159 مليون دولار أمريكي)، وفقاً لما نشره موقع «آرت نيوز».

وكانت لوحة زهور من الأكريليك الأصفر الزاهي والشاشة الحريرية من عام 1965 لآندي وارهول هي الأعلى، حيث بلغت قيمتها 66.625 مليون دولار هونغ كونغ مع الرسوم (8.5 ملايين دولار أمريكي).

تجدر الإشارة إلى أن لوحة «جبل سانت فيكتوار كما يبدو من لاوف» (حوالي 1902-1906) لبول سيزان، بيعت بمبلغ 22.16 مليون دولار هونغ كونغ أي ما يعادل 4.5 ملايين دولار.