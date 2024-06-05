«سياحة وآثار الفجيرة» تصدر كتاب «تاريخ الفجيرة وآثارها»

المصدر: الفجيرة - وام

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أصدرت دائرة السياحة والآثار في الفجيرة، كتاب «تاريخ الفجيرة وآثارها»، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

ويعد كتاب «تاريخ الفجيرة وآثارها»، للمؤلفة الدكتورة ميشيل زولكووسكي، الثاني ضمن سلسلة كتب «التاريخ الطبيعي لإمارة الفجيرة» التي تصدرها هيئة الفجيرة للبيئة. ويرصد التسلسل الزمني لإمارة الفجيرة من العصر الحجري القديم حتى منتصف القرن العشرين، ويقدم دراسة شاملة للتنوع الأثري في الإمارة.

ويسلط الكتاب الضوء على سبل عيش وازدهار السكان القدماء ضمن البيئة المحلية للإمارة، حيث تتنوع الموضوعات التي يغطيها بين القطع الحجرية، والمدافن، والحصون، والقرى، والنقوش الصخرية، ليشكل مرجعاً معرفياً غنياً بالمعلومات.

ويعتبر الكتاب حصيلة مشاريع ومبادرات بحثية بيئية وأثرية وتاريخية موسعة قادها سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في إطار رؤيته الطموحة للإمارة. ويضم الكتاب مقدمة لسموه أشار فيها إلى أن ظهور المزيد من الأدلة من العصر الحجري القديم والعصر الحجري الحديث يؤكد على الدور المهم الذي لعبته الفجيرة في حركة البشر الأوائل من أفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية.

ولفت سموه إلى أن الكتاب يجمع البيانات المناخية والبيئية مع المعلومات المتاحة عن القطع والمواقع الأثرية، لينسج من خلالها خيوطاً مترابطة لوصف تاريخ الفجيرة.