«421 للفنون» وسائل بديلة لفهم العالم من خلال معرض رنين

المصدر: أبوظبي - البيان

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يستكشف مجمع 421 للفنون، من خلال برنامج ربيع 2024 «رنين» وسائل بديلة لفهم العالم والتكيف معه، حيث يستضيف المجمع في هذا البرنامج المعرض الجماعي «على موعد مع الزمن: معرض خريجي ماجستير الفنون الجميلة 2024»، والمعرض الفردي للفنانة «منى عياش: الزمن لا يبالي».

ويتواصل معرض «منى عياش: الزمن لا يبالي» حتى 25 أغسطس المقبل، حيث تقدم منى عياش في معرضها الفردي الأول فيديو نفذته بالتعاون مع مجموعة من المؤدين، للتركيز على حركات الجسد الدقيقة.

ويتضمن تصميم المعرض، مساراً متشظياً يتضمن منصات عرض وإطارات مقتطفة لتجربة مشاهدة غامرة.

جاء المشروع نتيجة لمشاركة الفنانة في برنامج الإقامة الفنية في العام 2020، حيث أنتجت فيديو بعنوان «بطون مطوية».

وتشارك عياش في دورة 2024 من برنامج 421 للتطوير الفني، المقام بالتعاون مع معهد الفن الناشئ، ويهدف إلى بناء الكفاءات ومنح الفنانين المقيمين في الدولة فرصة تطوير مجموعة من الأعمال البارزة التي تنتهي بإقامة معرض فردي.

تقديم أعمال

ويقدم «على موعد مع الزمن: معرض خريجي برنامج ماجستير الفنون الجميلة لعام 2024» أعمال الطلبة خريجي برنامج ماجستير الفنون الجميلة، ويعرض «على موعد مع الزمن» مشاريع لسارة الأحبابي، وسيل أربور - بويم، وزارا محمود، وفاطمة الرميثي، وفرح سلطاني.