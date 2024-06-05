«أبوظبي للغة العربية» يعلن القائمة القصيرة للمنح البحثية

المصدر: أبوظبي – البيان

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كشف مركز أبوظبي للغة العربية، عن القائمة القصيرة للدورة الرابعة من برنامجه للمنح البحثية الذي يهدف إلى تحفيز الباحثين في مجال اللغة العربية، ويشجعهم على تقديم مشاريع بحثية نوعية تسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية، والارتقاء بمجالات وحقول البحث العلمي، إذ يقدم البرنامج منحاً في 6 مجالات تتضمن المعجم العربي، والمناهج الدراسية، والأدب والنقد، واللسانيات التطبيقية والحاسوبية، وتعليم العربية للناطقين بغيرها، وتحقيق المخطوطات، بإجمالي 600 ألف درهم سنوياً.

ويدعم البرنامج الباحثين في مجالات اللغة العربية لمواصلة تقديم مشاريع تثري معارف وذائقة القراء.

وتضمنت القائمة 12 عملاً مرشحاً، هي، «التاريخ الشعبي للزعماء العرب في العصر الحديث: الأمير عبد القادر الجزائري، سعد زغلول، الملك فيصل، الشيخ زايد» للباحث خالد أبو الليل، «خطاب الأراجيز التعليمية وترسيخ علوم الفهم: بحث في الوظيفة التداولية للإيقاع»، للباحث مهدي لعرج، «الأنا وظلاله: السيرذاتي في الشعر العربي الحديث»، للباحث عبد اللطيف الوراري، «المقدس في الشعر الجاهلي - دراسة موضوعاتية»، للباحث عبدالله البرادي، «مدونة المرض في الأدب العربي مقاربة ثقافية» للباحثة فاطمة يوسف القرعان، «جماليات الصورة في شعر الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - دراسة تحليلية جمالية»، للباحثة عائشة علي الغيص، «شرح ديوان الحماسة، لأبي تمام، شرح أبي الفتوح الجرجاني، ثابت بن محمد العدوي الأندلسي» للباحث أحمد محمد عطية عبد الهادي، «نصف العمى: دراسة في السرديات الأدب شعبية وتحقيق لنسخة مجهولة من ألف ليلة وليلة»، للباحث فرج الفخراني، كتاب «المعمرون والوصايا لأبي حاتم السجستاني (ت255هـ)» للباحث محمد بن عبد الساتر زكريا، «ديوان الشاعر سليمان بن موسى الكلاعي الأندلسي (634 هـ): جمع وتحقيق» للباحثة روان سكر، «معجم الطعام والمؤاكلة» للباحث تيسير خلف، «المشترك المعجمي بين العربية ولغات جنوب بلاد الشام قبل الإسلام: من القرن الرابع قبل الميلاد إلى القرن السادس» للباحث عمر عبد القادر الغول، «دمج مهارات القرن الواحد والعشرين في تعليم العربية للناطقين بغيرها: أسس نظرية واستراتيجيات تطبيقية»، للباحث خالد أبو عمشة.

يذكر أن الدورة الرابعة من برنامج المنح البحثية، استقبلت 270 ترشيحاً من 31 دولة.