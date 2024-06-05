تعاون بين «العويس الثقافية» و«أدباء البحرين» لخدمة الثقافة العربية

المصدر: دبي – البيان

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أبرمت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية الأحد الفائت مذكرة تفاهم مع أسرة الأدباء والكتاب في البحرين تهدف إلى التعاون المشترك لما فيه خدمة الثقافة العربية والأنشطة المشتركة في البلدين، وذلك في مقر أسرة الأدباء والكتاب في البحرين وبحضور نخبة من الكتاب والشخصيات العامة، ووقع من جانب مؤسسة العويس إبراهيم الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ووقعها من الجانب البحريني الدكتور راشد نجم رئيس مجلس إدارة أسرة الأدباء والكتاب في البحرين. وتنص بنود المذكرة على تعزيز أواصر التعاون والتشاور بما يخدم قضايا الفكر العربي بشكل عام وتنفيذ المشروعات التي تخدم القضايا الفكرية والفنية والثقافية، وتطوير العلاقات وتبادل الخبرات في مجال الزيارات والدراسات وورش العمل وكذلك تبادل الأفكار والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يذكر أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية قد أبرمت العديد من مذكرات التفاهم مع مؤسسات وجهات ثقافية مماثلة وأنجزت مجموعة من الندوات والبرامج المثمرة المشتركة والفعاليات التي خدمت مصلحة الثقافة العربية داخل وخارج الإمارات. وتسعى مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية من إبرام هذه المذكرة مع أسرة الأدباء والكتاب في البحرين إلى توسيع دائرة اهتماماتها الثقافية الإقليمية والعربية وبذلك تبرز وجهاً أصيلاً من اهتمامات المؤسسة بالتعاون وتطوير العمل الثقافي العربي المشترك.