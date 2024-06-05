عزف منفرد على الكمان والبيانو في «دبي أوبرا» الأحد المقبل

المصدر: دبي ـــ البيان

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تواصل دبي استقطاب أبرز الموسيقيين العالميين ليقدموا على أرضها روائع أعمالهم، ليعيش الجمهور أجواء مبهجة مفعمة بسحر الموسيقى والإبداع، وفي السياق، تستضيف دبي أوبرا الأحد المقبل ( 9 يونيو) أمسية مميّزة حافلة بأروع المعزوفات الموسيقية الكلاسيكية تحييها عازفة الكمان النمساوية العالمية جوانا بيشلمير، ويرافقها في الحفل عازفة البيانو الألمانية مياو هوانغ. وستقدم العازفتان مجموعة متنوعة من المقطوعات التي سترتحل بالحضور إلى عالم مليء بالموسيقى والمرح والترفيه.

وقد حازت بيشلمير العديد من الجوائز والتقدير، حيث فازت بجوائز من مسابقة إيبوليكا جيارفاس في برلين، ومسابقة فريتز كرايسلر في فيينا، وجائزة «باسم إن تيريس» في بايرويت، ومسابقة الموسيقى الألمانية، ومسابقة كوين صوفي شارلوت للكمان، وكذلك في مسابقة بحيرة كونستانس الدولية للموسيقى. وحصلت على الجائزة الأولى في مسابقة يساي الدولية للموسيقى الكمانية، تليها الجائزة الثانية في مسابقة بيتر-بيراتزي للموسيقى الكمانية في فرانكفورت، وغيرها الكثير.

وفي المقابل، فإن هوانغ شريكة بيشلمير في هذا الحفل، هي عازفة بيانو عالمية، حازت قائمة طويلة من الجوائز والإنجازات الدولية، بما في ذلك أول جائزة في الأداء الخاص في المسابقة الدولية للموسيقى الكمانية في جرماني ميوزك كومبيتيشن، وجائزة في مسابقة بيتيربيراتزي للموسيقى للعازفين الشباب في ويلز، والعديد من الجوائز الأخرى.